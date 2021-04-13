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Курсы валют ЦБ РФ на 13 апреля: 77,2535 руб/доллар США и 91,9162 руб/евро

ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,2535 руб.
  • 1 евро - 91,9162 руб.
  • 10 китайских юаней - 117,9690 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2569 р. (0,33%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1507 р. (0,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3390 р. (0,29%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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