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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 апреля: 4 339,9702 руб/1 г золота и 62,7000/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 339,9702 руб.
  • 1 грамм серебра - 62,7000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 955,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 573,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4202 р. (0,08%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,19%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,8401 р. (1,79%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,0098 р. (0,91%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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