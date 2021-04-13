«Фридом Финанс»: В фокусе данные по инфляции за март

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 12 апреля американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,01%, до 4129 пунктов, Dow Jones снизился на 0,16%, NASDAQ скорректировался на 0,36%. Объемы торгов оставались приглушенными, поскольку участники рынка готовятся к старту сезона отчетности финансовых компаний. Сектора недвижимости и циклических потребительских товаров продемонстрировали наиболее уверенную динамику (+0,55% и +0,56% соответственно), в то время как энергетический сектор продолжил консолидироваться и потерял 0,94%.

Разработчик графических карт Nvidia (NVDA: +5,6%) выпустил новое поколение видеокарт для профессиональной работы с графикой, а также пообещал представить обновленную архитектуру GPU к 2022 году. Криптобиржа Binance запустила торги токенизированными акциями Tesla (TSLA: +3,7%). Круизный оператор Carnival Corporation (CCL.U: -5,3%) на минувшей неделе сообщил о чистом убытке в размере $2 млрд за первый квартал 2021 года, что привело к затяжным распродажам акций. 13 апреля мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов сегодня публикация данных о потребительской инфляции в США: по прогнозам, темпы роста цен в марте вернутся к уровням, отмечавшимся до пандемии. В глазах участников рынка инфляция продолжает оставаться одним из главных факторов риска, ведь при продолжении роста она может снизить стоимость активов, покупательскую способность и корпоративную рентабельность.

Кроме того, внимание инвестсообщества сконцентрировано на стартующем вскоре сезоне отчетности финансовых институтов за первый квартал 2021 года, что, вероятно, даст участникам рынка представление об общем состоянии американского корпоративного и потребительского сектора, а также темпах восстановления экономической активности.

Глобальная эпидемиологическая ситуация остается неоднозначной. Скорость вакцинации в США продолжает внушать инвесторам оптимизм, в то время как глобальные суточные случаи заражений COVID-19 накануне составили 588 тыс., что примерно соотносится с пиком второй волны пандемии.

Фьючерс на S&P 500 торгуется выше вчерашнего закрытия. Старт сезона отчетности финансовых институтов состоится завтра, что определит настроения инвесторов и станет главным катализатором движения широкого рынка. Азиатские фондовые площадки демонстрировали разнонаправленную динамику. Китайский CSI 300 упал на 0,16%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,72%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,15%. EuroStoxx 50 демонстрирует рост на 0,29%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис после недельного отката демонстрирует рост до 1,69%. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $60. Золото торгуется по $1727. Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4080–4130 пунктов.

Сегодня состоится публикация данных по потребительской инфляции в США за март. Ожидается, что мартовский показатель продемонстрирует умеренный рост на 0,2% м/м, что соответствует 1,5% г/г по сравнению с 1,3% г/г в феврале.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался в узком диапазоне. Индикатор RSI остается в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация или коррекция на фоне фиксации прибыли. В случае продолжения восходящего импульса следующим сопротивлением выступит уровень 4200 пунктов.