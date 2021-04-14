ИАЦ «Альпари»: Узбекистан не будет аутсайдером

В 2019 году журнал The Economist признал Узбекистан страной года. Как дела обстоят спустя два года? Узбекистан вместе с Таджикистаном стали единственными странами СНГ в прошлом году, которые показали положительные темпы роста ВВП, несмотря на пандемию COVID-19.

В деловой прессе примерно год назад появилась информация, что Узбекистан собирается в ЕАЭС. Вступление в ЕАЭС улучшит положение трудовых мигрантов в Российской Федерации и Казахстане. Трудовые мигранты будут свободны от необходимости приобретать трудовые патенты в России и получат равные права с российскими работниками. На Узбекистан приходится 30% денежных переводов из России за рубеж или $6,5 млрд.

В стране успешно начавшей рыночные реформы активны инвесторы из России, Казахстана и Турции. Узбекистан делает традиционную ставку на иностранные инвестиции и рост качества человеческого капитала. Немного напоминает Россию в 1995-1996 годах. В Узбекистане самая высокая производительность труда ($1700 на душу населения) среди ненефтяных среднеазиатских стран. По данному показателю Узбекистан опередил даже Пакистан, экономика последнего в пять раз больше.

Инвестиции России во все пять стран Центральной Азии составили около $20 млрд. Из них в Узбекистан немногим менее $9 млрд., в Казахстан – $12-14 млрд, в Таджикистан – $1,6 млрд, в Кыргызстан – $1,2 млрд. На начало 2019 года в регионе работает 11 тыс. предприятий, созданных с участием российского капитала. В Казахстане около 9,6 тыс., в Узбекистане более тысячи, в Кыргызстане почти 700, в Туркменистане – порядка 190, а в Таджикистане – 100-150.

В трудовой миграции в России находится не менее 2 млн граждан Узбекистана. При этом 70% торгового оборота Узбекистана приходится на страны ЕАЭС. Рестораны узбекской кухни занимают ведущие позиции на рынке Москвы, Петербурга, Казани и т.д. Узбекистан открылся миру и активно привлекает туристов. До пандемии COVID-19 за год было 2,5 млн туристов. В основном из Европы, Японии Кореи, России и стран СНГ. Тур из Москвы на пять дней стоит около 50 тысяч руб.

В заключение стоит сказать, что у Узбекистана достаточно небольшой внешний долг и столь немаловажный фактор, как политическая стабильность. «Цветной революции» там точно не будет. Страны ЕАЭС традиционно делятся на промышленные Россию, Беларусь и Казахстан и слабые в экономическом плане и нестабильные в политическом Киргизию и Армению. Если Узбекистан вступит в ЕАЭС, то он точно не будет аутсайдером.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»