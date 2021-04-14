«Фридом Финанс»: Металлурги и девелоперы – в лидерах роста

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Во вторник, 13 апреля, наблюдается нейтральная динамика на основных торговых площадках. S&P 500 не демонстрирует изменений. Цена майского фьючерса Brent выросла и достигла верхней границы диапазона $62–64 за баррель. Прогноз ОПЕК по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году был пересмотрен в сторону понижения: по ожиданиям, рост составит 0,01 млн баррелей в сутки, до 10,6 млн баррелей.

Инвесторы сфокусированы на предстоящей публикации квартальных отчетов в США. Данные по инфляции свидетельствуют об ускорении темпов роста цен в марте до 0,6% м/м и 2,6% г/г. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понялась к отметке 1,7% перед выходом статистики, но к 17.30 мск скорректировалась до 1,65%, что позволило S&P 500 обновить исторический максимум, поднявшись выше 4130 пунктов.

Индекс Мосбиржи прибавляет символические 0,15% к 17.30 мск, РТС на фоне стабилизации рубля демонстрирует рост на 0,7%. Цены на ОФЗ стабильны. Снижение индекса RGBI приостановилось после 9 апреля. Ключевым фактором влияния на российские активы остается геополитика: заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал угрозу со стороны США о «расплате» России за помощь русскоязычному населению Донбасса. Как следствие, в ближайшее время мы не ожидаем существенного ослабления давления на российские активы со стороны геополитики.

Пара USD/RUB стабилизировалась вблизи отметки 77. Одним из факторов, препятствующий укреплению национальной валюты при относительно высоких ценах на энергоносители, являются балансовые показатели страны: по данным ЦБ, профицит платежного баланса РФ в первом квартале 2021 года составил $16,8 млрд, что, однако, заметно хуже ожиданий рынка.

В числе лидеров роста на российских фондовых площадках металлурги и девелоперы: РУСАЛ (котировки обновили максимумы года), ТМК, Polymetal, Эталон, ПИК и другие. Хуже рынка торгуется нефтегазовый сектор. Российские эмитенты поддержат заявления, которые могут быть сделаны в ходе Красноярского экономического форума. Выручка (по МСФО) транспортной группы Fesco по итогам прошлого года выросла примерно на 9% г/г. Заявление о том, что совет директоров Роснефти 22 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах, вывело котировки компании в «зеленую» зону на торговой сессии вторника.

В отсутствие новых значимых негативных факторов для рынка и на фоне консолидации нефтяных цен допускаем движение индекса Мосбиржи к верхней части диапазона 3500–3600 пунктов. Прогноз для курсов USD/RUB и EUR/RUB на среду — 76,5–77,50 и 91,4–92,5 соответственно.