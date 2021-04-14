ВТБ проведет День Инвестора 20 апреля 2021г.

Банк ВТБ проведет День Инвестора в онлайн формате 20 апреля 2021г. Презентация с участием представителей высшего руководства будет покрывать вопросы стратегии, финансовых прогнозов и ожиданий роста бизнеса, результатов деятельности и планов развития бизнес-линий, построения стратегических партнерств и продолжающейся технологической трансформации.

Презентация начнется в 16:00 Московского времени (14:00 BST / 9:00 EDT), после презентации последует сессия вопросов и ответов.

В настоявшее время на сайте http://vtbinvestorday.com открыта регистрация на участие. Вопросы будут приниматься в письменном виде на сайте; для подачи вопросов дополнительной регистрации не требуется. Также вопросы можно направлять по электронной почте на адрес investorrelations@vtb.ru. В ходе сессии вопросов и ответов вопросы будут задаваться модератором.

После завершения мероприятия видеозапись будет доступна для просмотра на сайте.

Дмитрий Пьянов, Член Правления ВТБ отметил:

«Мы уверены, что предстоящий День Инвестора поможет представителям инвестиционного и аналитического сообщества лучше понять результаты, стратегию и планы ВТБ в постпандемийный период и обновить нашу инвестиционную историю. Мы надеемся, что это важное для нас мероприятие будет интересным и продуктивным для всех участников».