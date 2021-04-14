«Открытие»: Нефтегазовый сектор вновь тормозит рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Нефтегазовый сектор вновь тормозит рынок

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,04% до 3521,16, а РТС повышался на 0,3% до 1436,77 п. Отечественный рынок проявляет осторожность, но рубль укрепляется, пользуясь намёками на ослабление геополитических рисков. В администрации США договорились до того, что начали оценивать вероятность негативного влияния рестрикций против РФ на ситуацию в Донбассе. Также можно говорить о том, что украинская сторона пытается найти основания и поводы для переговоров с руководством РФ. В любом случае, пока риски эскалации высокие, но уже не столь высокие, как казалось ранее. Рынку также помогает нефть, которая торгуется в плюсе. Однако сектор нефти и газа теряет почти 0,5% из-за слабости бумаг «Татнефти», «ЛУКОЙЛа» и «НОВАТЭКа». В Европе наблюдается преимущественно положительная динамика индексов. С другой стороны, ситуация может резко ухудшиться, если американская статистика покажет резкий рост темпов инфляции в марте. Пока в плюсе секторы финансов (+0,2%), а также химии и нефтехимии (+0,1%). Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 35 млрд рублей к середине дня. В лидерах дня были «ПИК», ВТБ, «РусАл», Mial.ru Group и «Северсталь». Самыми слабыми в составе индекса МосБиржи оказались «Татнефть», TCS Group и «ЛУКОЙЛ».

Рубль готовится к размещениям ОФЗ и чувствует геополитические послабления

Рубль укреплял свои позиции против доллара и евро, пока NZD, AUD и CAD теряли от 0,15% до 0,45% против валюты США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4915 рублей. Ставки MosPrime вновь выросли до 4,67% на день, 4,69% на неделю и 4,92% на месяц. Возможно, что рост ставок связан с подготовкой к размещениям ОФЗ, доходности которых становятся интересными для банковского сектора, если учитывать разницу со ставками по депозитам. Текущие доходности больше подходят ситуации, когда ставка ЦБ РФ находится около 5,5%. Соответственно, рынок заранее отыграл вероятность ужесточения денежной политики регулятора. Также отметим позитивную неопределённость с вопросом рестрикций против РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков периодически намекает на то, что Россию могут отключить от платёжных систем Mastercard, Visa, да и SWIFT, но, похоже, данный сценарий не устраивает саму американскую сторону, так как повлечёт не только потерю будущей прибыли, но и спровоцирует развитие альтернативных систем. Как известно, рынок знает, если не всё, то очень многое. Поэтому рубль уже проявляет определённый оптимизм. К 15:15 мск:

USD-RUB – 77,20 (-0,24%),

EUR-RUB – 91,85 (-0,35%),

EUR-USD - $1,19 (-0,13%),

GBP-USD - $1,372 (-0,13%),

USD-JPY – 109,46 (+0,09%).

Экономические ожидания в Германии неожиданно ухудшились

Торги в Европе проходили преимущественно в плюсе. Лидировал сектор розничной торговли, а слабее всех были телекоммуникации. Вышло несколько интересных статистических отчётов. ВВП Великобритании вырос за февраль на 0,4% при ожиданиях 0,6%. Промышленное производство выросло на 1,3% при ожиданиях 0,5%, а вот в сфере услуг рост был на уровне 0,2% при ожиданиях 0,6%. Однако самое большое разочарование ожидало в Германии. Индекс текущих экономических условий Германии поднялся до -48,8 п. в апреле с мартовских -61,0 п. Однако индекс экономических ожиданий упал до 70,7 п. с 76,6 п. Вероятно, что нескончаемый карантин начинает сказываться на долгосрочных ожиданиях бизнеса. Из корпоративных событий отметим то, что китайская авиакомпания China Eastern Airline увеличит свою долю в Air France KLM за счёт выкупа акций на $1,2 млрд. В предстоящие дни рынок будет получать нарастающий поток корпоративных отчётов. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6875,41 п. (-0,20%),

DAX - 15229,77 п. (+0,10%),

CAC 40 - 6171,59 п. (+0,16%).

Геополитика держит нефть в тонусе

Ingka Group, владеющая магазинами IKEA, купила 49% долю в восьми проектах солнечной энергетики в РФ у Solar Systems LLC. Возможно, что новость особо к рынку нефти не относится, но это один из реальных примеров того, как глобальный бизнес пытается демонстрировать свою приверженность зелёной энергетике. Более близким для нефти является заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джабад Шарифа. Он подчеркнул, что Израиль сделал очень плохую ставку на то, что атака против ядерного объекта страны сделает Иран слабее. Ранее власти Ирана также обещали отомстить Израилю, который, предположительно, стоит за актом саботажа. Плюс к этому йеменские хуситы накануне объявили об атаке на объекты Саудовской Аравии, но сообщений о каком-либо существенном ущербе не было. Кроме геополитики на рынке ждут данных по запасам США. Опрос Reuters указывает на ожидания снижения запасов нефти и роста запасов нефтепродуктов. К 15:15 мск:

Brent - $63,77 (+0,77%),

WTI - $60,14 (+0,74%),

Золото - $1729 (-0,21%),

Медь - $8886,86 (+0,31%),

Никель - $16205 (+0,44%).

Инфляция в США пока не столь сильна, но рынок может напугаться по поводу очередных проблем уже с вакциной от J&J

Потребительская инфляция в США подскочила до 2,6% в марте с 1,7% в феврале, Core CPI поднялся до 1,6% с 1,3%. Ожидался рост до 2,5% и 1,5% соответственно. После выхода статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам была на уровне 1,68%. Фьючерсы на индексы США указывали на снижение рынка от 0,25% в Dow Jones до роста 0,3% в NASDAQ. Из негатива отметим новости о том, что вакцина Johnson&Johnson также может провоцировать тромбоз крови, что стало поводом для администрации по продовольствию и медикаментам рекомендовать приостановку использования препарата. Однако новость позитивно сказалась на акциях Moderna, которые дорожали на 7%. Инфляция оказалась выше прогнозов, но на рынке опасались более сильного роста цен, если вспомнить разогрев цен производителей. Впрочем, ФРС больше ориентируется на показатели цен личного потребления (PCE), которые выйдут позже в апреле. Поэтому рынок быстро переварил новости о вакцине J&J и сосредоточился на ожиданиях корпоративных отчётностей. Российский рынок на этом фоне смотрится неуверенно. Отсутствие сильных идей, перекупленность отдельных секторов и навес неизвестных рисков рестрикций не позволят развить сколь-либо внятный рост в обозримом будущем. К тому же приближается май, который традиционно считается слабым месяцем.