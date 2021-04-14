ПСБ: Мировые рынки продолжают обновлять максимумы

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

К середине недели настроения на мировых рынках начали улучшаться, что позволило ведущим индексам продолжить обновлять максимумы.

Преобладанию покупок способствовали хорошие результаты размещения 30-летних казначейских бумаг в США. Высокий спрос при размещении оказал поддержку и вторичному рынку, где возобновилось снижение доходностей, в результате чего доходность 10-летних бумаг вплотную подошла к отметке 1,6%. Это способствовало активизации спроса на рисковые активы и дальнейшему подъему ведущих мировых рынков. В результате, индекс широкого рынка США S&P500 (+0,3%) по итогам дня вновь обновил исторический максимум. Также это смог сделать индекс MSCI World (+0,4%). Вновь слабее смотрелись развивающиеся рынки – индекс MSCI EM подтянулся лишь на 0,1%. Отметим, что рынки спокойно восприняли статистику по индексу потребительских цен в США, который оказался чуть выше прогнозов. Подобная реакция может быть связана с тем, что игроки уже заложили в котировки активов более высокие уровни по инфляции в Штатах на восстановлении американской экономики.

При этом рынки продолжаю внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и процессом вакцинации в мире. Сложная ситуация в европейском регионе и некоторых других странах, в частности Индии и Турции, оказывает негативное влияние на оценки инвесторами темпов восстановления мировой экономики, что, как минимум, сдерживает покупки в рисковых активах. При этом ситуация в США внушает игрокам оптимизм относительно возможности возвращения американской экономики в привычное русло и ее дальнейшего восстановления.

Если же говорить о настроениях на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Ведущие азиатские площадки прибавляют в пределах 0,6%. Исключение составляет Япония (-0,4%), на фоне низких темпов вакцинации. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются чуть выше уровней закрытия предыдущего дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 1,1%, торгуясь в районе 64,3 доллара за баррель.

По итогам вторника индекс МосБиржи прибавил 0,1%. Сегодня утром ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит рынку продолжить восстановление, в результате чего индекс МосБиржи попытается подняться в район 3550 пунктов. В дальнейшем позитивная динамика может быть продолжена, а наш рынок попытается закрепиться в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов.

Во вторник доллар и евро упали по отношению к рублю на 1,9% и 1,5% соответственно. Сегодня с утра рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль закрепилась ниже 76 рублей. При этом покупкам в российской валюте способствует подъем цен на нефть, позитивная динамика валют развивающихся стран, а также снижение геополитической напряженности. В дальнейшем рубль может продолжить восстанавливать позиции на фоне хорошей внешней конъюнктуры, что приведет к отступлению доллар к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля.