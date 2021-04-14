ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Рубль может продолжить восстанавливать позиции на фоне хорошей внешней конъюнктуры, что приведет к отступлению доллара к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля

Индекс МосБиржи попытается закрепиться в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов

По итогам дня кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз еще на 3 – 5 б.п.

Газпром (ПОКУПАТЬ) может выплатить за 2020 г. дивиденды в размере около 12 рублей на акцию - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Наш прогноз предполагает, что Газпром выплатит порядка 8 руб./акцию. Ранее компания говорила, что сохраняет приверженность выплатить 40% от прибыли по МСФО в этом году даже при несоблюдении ковенанты по долговой нагрузке (чистый долг/EBITDA 2,5х). Предпосылок к более существенным выплатам не было, и мы такой сценарий не закладывали, учитывая не самый сильный в финансовом плане год для Газпрома.

Акции Яндекса (ПОКУПАТЬ) упали на МосБирже на новостях о возбуждении ФАС дела против компании - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Подобные дела всегда негативны для бумаг компании, даже если по факту нарушений нет. До разъяснения ситуации считаем, что акции Яндекса будут находиться под давлением.

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