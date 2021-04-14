«Открытие»: Американская инфляция разгоняется, но не пугает

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть дорожает, как и промышленные металлы. Азиатские индексы преимущественно торгуются в плюсе. Индекс доллара терял более 0,1%, а AUD и NZD укреплялись на 0,4% и 0,55% против валюты США. Отечественный рынок откроет день ростом индексов и продолжением укрепления рубля. На утренних торгах USD-RUB уже стремится к 75,5 за доллар и 90,5 за евро. «Московская Биржа» проведёт день акционера. Акции «Русагро» торгуются последний день с дивидендами 76,44 рублей на бумагу.

«РусАл» становится чуть более зелёным, а «Яндекс» краснеет на претензиях ФАС

По итогам торгов 13 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 3526,30 п., а РТС на 1,82% до 1458,51 п. Если рассматривать индекс МосБиржи, то ситуация во второй половине дня выглядит также, как и в первой. Однако все познаётся в деталях. Резкий рывок индекса РТС обусловлен новостями о телефонном разговоре президентов США и РФ, а также о предложении встречи на высшем уровне на нейтральной площадке чрез несколько месяцев. Естественно, что Джо Байден не мог не вспомнить о некоторых обвинениях в адрес РФ, но прозвучало это не в качестве прелюдии к скорым санкциям, а в качестве предупреждения. То, что было нельзя Дональду Трампу, вдруг стало возможным для Джо Байдена. Стороны обсудили украинский вопрос и высказали свои позиции, но сам факт прямого разговора уже является признаком реального геополитического просвета. Акции на событие почти не отреагировали, а вот в рубле состоялось настоящее ралли. Строительный сектор стал лидером дня, прибавив 1,63% за счёт роста бумаг «ПИК» на 2,5%. Слабее всех был сектор информационных технологий (-4,34%) из-за провала акций «Яндекс». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 93,38 млрд рублей по сравнению с 95 млрд рублей неделей ранее.

Акции «Яндекс» к закрытию потеряли 6,55%. Компания должна была к 1 апреля исправить ситуацию предоставления поисковых преимуществ своим собственным сервисам по требованию ФАС. Однако, по мнению службы, работа проведена не была и теперь «Яндекс» грозит штраф от оборота, если злоупотребление будет доказано экспертизой. Бумаги «Аэрофлота» (-1,47%) с запозданием отреагировали на приостановку полётов в Турцию на полтора месяца. Впрочем, регулярные рейсы продолжатся, но сам факт повторной остановки полётов не радует авиаиндустрию. Бумаги OZON Holdings подорожали на 2,5%. Компания рассматривает возможность подачи заявку на получение банковской лицензии. Похоже, что на поле экосистем становится всё более тесно. Продолжают рост акции ВТБ (+3,06%) на ожиданиях существенного роста прибыли в текущем году. Во всяком случае, об этом говорит отчётность за два первых месяца, когда прибыль увеличилась более чем в полтора раза. И, наконец, лидером в составе индекса МосБиржи стали бумаги «РусАл» (+3,5%). Компания реализовала на экспериментальной площадке выплавку алюминия с выбросом углекислого газа всего 0,01 тонн. К 2025 году «РусАл» планирует уменьшить выбросы 1-ой категории на 15% относительно 2014 года.

Рубль почувствовал ветер перемен

Рубль в первой половине дня показывал умеренное укрепление на фоне признаков готовности руководства Украины к переговорам по Донбассу. Однако всё самое главное произошло вечером, когда появилась информация о прямых телефонных переговорах президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Естественно, что Джо Байден говорил о решительности наказать РФ за вмешательство в выборы, или хакерские атаки, призывал к эскалации напряжённости на юго-востоке Украины. Однако всё это можно считать необходимым вступлением, написанным Госдепом. Главное в телефонном разговоре это предложение обсудить накопившиеся проблемы и стратегию глобальной стабильности во время двухсторонней встречи на нейтральной территории. Это уже не просто геополитический просвет, а геополитический план разрядки. Впрочем, можно предположить, что России будет сделано предложение занять, как минимум, нейтральную позицию в противостоянии США и Китая в обмен на умеренные отношения с Вашингтоном. Отношения США и КНР явно начали развиваться по сценарию роста напряжённости. Впрочем, время покажет.

Одновременно рынок покажет своё отношение по поводу свежих событий. Минфин РФ в среду 14 апреля проводит аукционы ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года и 26235 с погашением 12 марта 2031 года. Облигации выпусков размещаются в объёме остатков, доступных для размещения в каждом из выпусков. Перед аукционами ЦБ РФ поделился информацией о состоянии внешнего долга страны. С начала года внешняя задолженность сократилась на $8,6 млрд до $459,3 млрд на 1 апреля. Снижение обусловлено сокращением внешних кредитов по прочим секторам и уменьшения портфелей нерезидентов на рынке ОФЗ. В случае дальнейшего сокращения геополитической премии можно ожидать от рубля укрепления до 73,0-75,0 за доллар. Впрочем, рынки любят радикальные решения и нельзя отрицать возможности повторного тестирования минимальных значений пары USD-RUB лета прошлого года. Однако эти значения, скорее всего, будут использованы для открытия длинных позиций по доллару, если у рубля не появятся более веские аргументы в виде высокой доходности. К вечеру вторника доллар слабел на 1,87% до 75,94, а евро на 1,53% до 90,76.

Американская инфляция разгоняется, но не пугает

Потребительская инфляция в США разогналась до 2,6%, а по стержневому показателю до 1,6%. Однако рынку показалось, что этого всё ещё недостаточно, чтобы заставить ФРС думать о сокращении стимулов. Как итог, очередной рекорд по индексу S&P 500, хотя Dow Jones и закрыл торги в минусе. Давление на акции восстановления оказали новости о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson

(-1,3%) из-за риска возникновения тромбоза. Бумаги конкурента Moderna подскочили на 7,4%, поскольку пока к вакцине компаний не поступали какие-либо значимые претензии. Apple (+2,43%) объявила об онлайн мероприятии 20 апреля, в рамках которого может представить обновлённые версии iPad, ITV с ориентацией на геймеров, а также ряд других продуктов. Из больших технологичных имён Tesla (+8,4%) показала очередной внушительный рост на ожиданиях очередного сильного квартала. Самый сильный рост был в секторе коммунальных услуг (+1,22%), а вот самым слабым оказался финансовый сектор (-0,92%) на фоне снижения доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 1,63%. По итогам дня:

DJIA - 33677,27 п. (-0,20%),

S&P 500 - 4141,59 п. (+0,33%),

NASDAQ - 13996,10 п. (+1,05%).

На рынке Ю. Кореи очередные слухи об электромобилях Apple

Торги в Азии проходили в позитивном ключе. Бумаги китайских информационных гигантов в Гонконге заметно дорожали. Около дюжины компаний, включая Baidu и JD.com, заявили о своём полном соответствии антимонопольному законодательству КНР. Накануне китайский регулятор призвал компании провести ревизию своих практик, чтобы избежать претензий, которые стоили Alibaba 18,23 млрд юаней. В заявлении регулятора фигурировала цифра 34 интернет платформ. В Японии рынок находился под давлением на фоне укрепления иены до 108,9 за доллар. Кроме того, Япония пока сталкивается с новым ростом заболеваемости COVID-19 на фоне распространения более агрессивных вариантов вируса. Под давлением были акции банков, страховщиков, а также компаний лёгкой промышленности. Базовые машиностроительные заказы в Японии сократились за февраль на 8,5% при ожиданиях роста на 2,8%. В Южной Корее распродавали производителей микросхем. Впрочем, бумаги LG Electronics дорожали почти на 5% на слухах, что совместное предприятие с Magna International близко к заключению соглашения с Apple по производству электромобилей. И, наконец, Резервный Банк Новой Зеландии, как и предполагалось, оставил ставку на уровне 0,25%. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 29634,98 п. (-0,39%),

Hang Seng - 28901,12 п. (+1,42%),

S&P/ASX 200 - 7023,10 п. (+0,66%),

Shanghai Composite - 3409,01 п. (+0,37%),

KOSPI - 3184,70 п. (+0,49%).

ОПЕК улучшает прогноз спроса, но коронавирус пока не согласен

Котировки нефти активно росли на азиатских торгах. По данным API, на неделе до 9 апреля коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,6 млн бар. Запасы бензина выросли на 5,6 млн бар., а вот дистиллятов сократились на 3,0 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидают падения запасов нефти на 2,9 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 0,2 млн бар. и рост запасов дистиллятов на 0,7 млн бар. Накануне ОПЕК улучшила свой прогноз роста спроса в текущем году на 0,1 млн бар. до 6,0 млн бар. в сутки. Соответственно, потребление в день может составить 96,5 млн бар. В Картеле отмечают более быстрое восстановление глобальной экономики, а также успехи вакцинации в ряде стран. ОПЕК также отмечает, что в марте рост добычи в мире составил 1,22 млн бар. в сутки до 93,23 млн бар. в сутки. К примеру, в России добыча нефти и конденсата в марте выросла до 10,55 млн бар. в сутки, но это на 1,11 млн бар. меньше, чем в марте 2020 года. Однако всё же стоит проявлять осторожность, так как рост котировок происходит на краткосрочных факторах, а вот в среднесрочном плане негатив преобладает из-за роста заболеваемости COVID-19 в таких знаковых странах, как Япония, Южная Корея, Индия, Бразилия. К 9:00 мск:

Brent - $64,39 (+1,13%),

WTI - $60,87 (+1,15%),

Золото - $1744,2 (-0,19%),

Медь - $8894,58 (+0,07%),

Никель - $16100 (-0,38%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: