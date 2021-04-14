Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 апреля: 4 292,1802 руб/1 г золота и 61,9700/1 г серебра ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 292,1802 руб.

1 грамм серебра - 61,9700 руб.

1 грамм платины - 2 908,4800 руб.

1 грамм палладия - 6 708,6201 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,7902 р. (1,10%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (1,16%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,0500 р. (1,59%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 134,6801 р. (2,05%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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