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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 апреля: 4 292,1802 руб/1 г золота и 61,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 292,1802 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 908,4800 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 708,6201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,7902 р. (1,10%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (1,16%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,0500 р. (1,59%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 134,6801 р. (2,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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