ИАЦ «Альпари»: Покупатели на рынке в большинстве

Рынок акций РФ в среду растет и выглядит неплохо, особенно учитывая все те тени рисков, что маячат на горизонте. Индекс МосБиржи вырос к 3570 пунктам и может тянуться к 3580 пунктам, если позитивное настроение покупателей останется в силе. Индекс РТС второй день растет с опережением, уже достиг 1488 пунктов и направляется к 1500 пунктам.

Неплохо сегодня выглядят акции металлургов — «Русала», «Мечела» — на фоне сохранения положительной конъюнктуры в секторе металлов.

Акции «ПИКа» в среду оказались среди биржевых аутсайдеров, но перед этим бумага обновила максимум на уровне 994,5 руб. Сейчас акции легли в техническую коррекцию, но после нее вероятно возобновление роста с целью к 1000 руб.

Расписки TCS сохраняются под давлением, полторы недели назад бумага обновила пик на отметке 4798 руб., после чего развернулась в противоположном направлении и тихо отступает. Можно предположить, что «медведи» приостановятся в области 4250-4315 руб. Если рубежи устоят, оттуда могут начаться покупки к 4700 руб.

Минфин продолжает привлекать деньги масштабными объемами. Так, в рамках сегодняшнего аукциона ОФЗ ведомство разместило бондов на 170,7 млрд руб. при спросе в 259 млрд руб. Другой выпуск, 26235, привлек 213 млрд руб., книга заявок составила 251,5 млрд руб. Есть определенное ощущение, что Минфин привлекает средства «пока можно», а то мало ли завтра сильно изменится внешний фон, и от аукционов пока придётся отказаться.

Доллар США вечером снижается к 75,59 руб., но все еще держится в пределах 75,50-77,50 руб. По средам у рубля есть поддержка со стороны аукционов Минфина, и это помогает его укреплению. Кроме того, сегодня в плюсе нефть. Все это объясняет некоторое повышение курса рубля, хотя внутри и снаружи экономики все без существенных изменений. Евро стоит 90,54 руб., может спуститься к 90,00 руб. Однако, думается, снижение курса евро все же носит краткосрочный характер.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»