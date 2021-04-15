ПСБ: 2020 год привел к пересмотру стратегии у основных игроков российского сетевого ритейла

На розничной торговле пандемийный год сказался максимально неоднородно. В первом полугодии была просадка во всех основных сегментах из-за появившихся ограничений, а во втором полугодии резко выросла выручка тех секторов, которые сумели подстроиться под новые условия. Это привело к пересмотру стратегии у основных ритейлеров и внедрению новых направлений деятельности.

Итоги 2020 г.

Несмотря на то, что в целом розничная торговля оказалась сектором, выигравшим от пандемии, ситуация во втором квартале оказалась более чем сложной: необходимо было нарастить долю складов в городских зонах, оптимизировать сервисы доставки, реализовать бесперебойность логистики. Большинство крупных сетей с этим справилось и почти сразу после введения ограничений наладило поставки. В итоге продуктовая розница выросла даже во 2 квартале 2020 г., а наибольшее снижение показали продажи косметики и товаров личной гигиены.



По данным Infoline, ТОП-10 сетевых ритейлеров занимают 37,4% от всей розницы (их доля выросла на 4,1% за 2020 г.), из которых лидирующее положение сохраняется за Х5 Retail Group (13%). Можно заметить, что рост за пандемийный год отразили именно те ритейлеры, кто смог вовремя реализовать сервисы доставки и оптимизировать систему логистики: Х5 (Пятёрочка, Перекрёсток, Карусель и Чижик), Магнит, DKBR (Дикси, Красное & Белое и Бристоль).

Ценовая ситуация

В 2020 году было несколько локальных пиков изменения цен: период локдауна и канун нового года. В период всеобщих ограничений наблюдался скачок цен при сокращении темпов роста выручки 2 квартала г/г, что сигнализирует о перестройке ритейлеров на новые сформировавшиеся условия при резко возросшем спросе на доставки и локальные магазины. Также на росте цен сказалось потребительское поведение «закупки впрок», что вызвало локальные дефициты. Начиная с лета, ситуация с поставками частично нормализовалась, и рост цен на потребительские товары стал сопоставимым с ростом цен на топливо, транспорт, цену аренды складских помещений, т.е. налицо инфляция издержек (подорожание цепочки поставок товаров до магазина). Такой вид инфляции тесно связан с ослабеванием валюты и долей импорта.

Ключевые тренды пандемии

В условиях пандемии наиболее перспективными трендами розничной торговли стали: вложения в цифровизацию и маркетплейсы, улучшение логистики (что напрямую сказывается на возможности развития оперативных сетей доставки), диверсификация сетей магазинов. Даже компании, специализирующиеся преимущественно на гипермаркетах, такие как Лента и О'Кей, начали активное развитие более маленьких и мобильных форматов. Также в ближайшие годы ритейлеры будут сфокусированы на омниканальности (взаимная интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую систему), так как большинство торговых сетей еще до пандемии запустило онлайн продажи, в том числе через сайты и приложения.



Выросли объемы товаров, предлагаемых по скидкам и под собственными марками, а также расширился сегмент «жестких дискаунтеров», т.е. наблюдается переток клиентов в более дешевые ценовые сегменты из-за снижения платежеспособности на фоне кризиса. Выигравшим в этом сегменте является Fix Price — фактически монополист рынка: по данным Oliver Wyman, в 2019 году доля сети в России составила 93%, а у ближайшего конкурента, Home Market, менее 5%. Текущие сетевые ритейлеры такие как Х5, Магнит и Лента, начинают развивать подобные направления, но по объемам Fix Price на данный момент - безусловный лидер. Этот сегмент увеличивается значительно быстрее остальных офлайн-подразделений (29% против 6% среднего роста за 2020 г.) и с учетом перетока клиентов в более дешевые ценовые сегменты, имеет наибольший потенциал роста среди «офлайна».



Также перспективными еще какое-то время останутся мелкоформатные магазины, такие как «магазины у дома» и небольшие дискаунтеры – по данным Infoline, их доля за 10 лет может вырасти с 29% до 35%. У этого тренда есть и обратная сторона - переориентация потребителей на маленькие магазины и доставку уже привели к росту спроса на городские склады. Так, в Москве в ближайшие годы могут появиться 500 тыс. кв. м новых площадей такого формата, но нужно в два раза больше. По данным Colliers, общий объем складов в России уже достигает 30 миллионов кв. м, и этого может оказаться недостаточно.



При этом онлайн остается наиболее перспективным направлением для ритейла в ближайшие годы. За 2020 г. все онлайн каналы выросли в 1,5 - 4 раза, а экспресс доставка прибавила кратно больше (хотя доля ее оборотов в общем объеме остается менее 1%). По прогнозу Infoline, доля онлайн сегментов вырастет с 1% в 2020 г. до 10% в 2030 г.



Прогноз по рынку и ключевым игрокам

Мы ожидаем темп роста ритейла в 2021 г. на уровне 8% (темп 2019 года), а в 2022 г. – на уровне 5%. В оценку мы закладываем достаточно быструю перспективу роста рынка с учетом всех обновлений, которые внес пандемийный год, однако вносим корректировку на некоторый «откат» по темпу роста выручки в первом полугодии. Данное снижение может быть связано с сокращением платежеспособности населения и наличия некоторого количества запасов, созданных в прошлом году.



Мы считаем обновленный ритейл интересным для долгосрочных вложений, в частности в передовых сетевых ритейлеров, таких как: Х5, Магнит и Лента. Х5 (наш целевой уровень 3000 руб. за акцию, потенциал 25% к текущей цене) продолжает наращивать долю рынка (12,8% в 2020 году по сравнению с 11,5% в 2019 году), опережая по темпам роста ближайших конкурентов. Также компания наращивает вложения в цифровизацию, имеет развитую сеть логистики и диверсифицированную систему магазинов, что позволило ей в период пандемии быстро адаптироваться и сохранить бесперебойную работу. Магнит (целевой 6100 руб. за акцию, потенциал 19%) в обновленной стратегии делает акцент на электронной коммерции, экспансии в регионы и разрабатывает собственное суперприложение. А Лента (целевой уровень 280 руб. за акцию, потенциал 15%) начинает отходить от формата развития только крупных магазинов и планирует развивать более мелкие форматы - магазины у дома.