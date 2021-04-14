«Фридом Финанс»: Инфляционные опасения оправдались

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 13 апреля американские фондовые площадки завершили преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,33%, до 4142 пунктов, NASDAQ прибавил 1,05%, лишь Dow Jones снизился на 0,20%. Лидером роста стал сектор коммунальных услуг (+1,22%). Сектор циклических потребтоваров подорожал на 1,04% за счет повышения котировок Tesla (TSLA) и Amazon (AMZN), хотя производители одежды, представители общепита и строительный сектор демонстрируют слабость. ИТ (+0,95%) рос благодаря акциям Apple (AAPL) и провайдеров ПО. Финансовый сектор (-0,92%) продолжает ощущать давление снижающейся доходности трежерис.

Разработчик игровой онлайн-платформы Roblox (RBLX: +9,4%) заключил партнерство с Hasbro (HAS), в рамках которого последняя выпустит брендированные Roblox игрушки Nerf и игру «Монополия», а в Roblox появится фирменный интерфейс Nerf. Производитель медицинского оборудования Novocure (NVCR: +49,6%) ускорит третью фазу испытаний TTFields для лечения рака легких. Использование вакцины Johnson & Johnson (JNJ: -1,3%) было приостановлено после обнаружения шести случаев редкого вида тромбоза у получивших прививку.

14 апреля мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Опубликованные во вторник данные по инфляции оказались хуже ожиданий. Мартовский ИПЦ повысился с 0,4% в феврале до 0,6% м/м при прогнозе 0,5%. В годовом выражении инфляция составила 2,6%, на 0,1% превзойдя консенсус. ИПЦ без учета продуктов питания и энергетики вырос с февральских 0,1% до 0,34% м/м, притом что ожидался результат 0,2%. Синхронный рост ИПЦ и цен на сырье и материалы сигнализирует о том, что бизнес не намерен снижать рентабельность. Повышение цен способно оказать давление на покупательную способность потребителей. Подтверждение этого инвесторы будут искать в квартальных отчетах в прогнозах рентабельности, которые дадут компании. При этом ФРС по-прежнему намерена игнорировать временные всплески инфляции и сохранять текущие параметры монетарной политики.

Приостановка использования вакцины J&J от COVID-19, как пояснили в Белом доме, не окажет значимого влияния на темпы вакцинации в США. Объем поставок препарата J&J не превышает 5% от общего количества вакцин, а лидеры прививочной кампании Pfizer (PFE) и Moderna (MRNA) продолжают наращивать темпы производства и готовы удовлетворить потребность США в вакцинах уже в июне.

Азиатские фондовые площадки демонстрировали преимущественно положительную динамику. Китайский CSI 300 поднялся на 0,83%, японский Nikkei 225 упал на 0,44%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,42%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,20%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис сохраняет нисходящий тренд, опускаясь до 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $64. Золото дорожает до $1746.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.

Сегодня будут опубликованы индексы цен экспорта и импорта в США за март. Ожидается, что рост цен экспорта замедлится с 1,6% м/м в феврале до 0,8% м/м, а аналогичный показатель импорта снизится с 1,3% м/м до 0,85% м/м.

Индекс настроений от Freedom Finance удерживается на уровне 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Опасения относительно новой волны пандемии оказывают все меньше влияния на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI остается в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация на фоне фиксации прибыли. В случае продолжения восходящего движения следующим сопротивлением для S&P500 выступит уровень 4200 пунктов.

Сегодня за первый квартал 2021 года отчитается крупнейший в США банк JPMorgan Chase (JPM). Из-за продолжительного роста доходностей на длинном участке кривой финансовый институт, вероятно, продемонстрирует повышение процентных доходов в результате восстановления чистой процентной маржи. В части непроцентных доходов мы ожидаем замедления роста и выхода на плато в последующих отчетных периодах. Этот тренд будет обусловлен замедлением активности на рынках капитала, которая в 2020 году была рекордно высокой. Консенсус предполагает, что чистая выручка JPMorgan & Chase увеличится на 4,88% г/г, до $30,49 млрд. Разводненная прибыль на акцию может ускорить рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, достигнув $3,07 (+293% г/г). Это объясняется отсутствием необходимости формировать резервы под ожидаемые кредитные убытки.