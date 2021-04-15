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ПСБ: Ослабление геополитических рисков в среду вернуло доходности ОФЗ к уровням прошлой недели

Сегодня ждем снижение цен рублевых облигаций на новостях о возможных новых санкциях США.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду рублевые облигации полностью отыграли потери прошлой недели. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,12% годовых (-20 б.п.). Доходность 7-летних ОФЗ 26236 снизилась до 7,00% (-24 б.п.). Минфин РФ успешно разместил выпуски ОФЗ 26236 и ОФЗ 26235 на рекордную сумму 383,7 млрд руб. Позитивное влияние на рынок оказало несколько факторов: (1) ослабление геополитических рисков после телефонных переговоров президентов США и России, (2) реинвестирование средств от погашения ОФЗ 26205 и выплаты купонных доходов по обращающимся гособлигациям на общую сумму 189 млрд руб., (3) большой спрос со стороны госбанков. ВТБ сообщил, что купил на аукционах Минфина гособлигации на 276 млрд рублей по номинальной стоимости, что составило 71,9% от общего объема размещения ОФЗ в среду.

По информации Reuters, США сегодня могут объявить о введении новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц. Сообщается о возможном ограничении на операции с российским госдолгом для финансовых институтов США. На эти новости рубль с утра отреагировал умеренным ослаблением. Санкционные риски сегодня будут оказывать давление и на цены ОФЗ. Динамику котировок ОФЗ будут определять детали нового пакета санкций.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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