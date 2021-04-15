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ИАЦ «Альпари»: Рубль подешевел на новостях о возможных санкциях против госдолга РФ

В среду, 14 апреля, рубль немного подорожал к доллару США и подешевел к единой валюте. По итогам дня курс доллара снизился на 0,09%, до 75,87 руб. Курс евро повысился на 0,20%, до 90,94 руб. Позиции рубля с британским фунтом не изменились.

С открытия торгов на Мосбиржи рубль продолжил получать поддержку от телефонного разговора президентов России и США и планируемой встрече двух лидеров. Дополнительную поддержку рублю в среду оказывали успешные аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ и рост цен на нефть. Минфин РФ продал бумаг на общую сумму 383,7 млрд руб. 

Баррель Brent подорожал на 3,54%, до $66,20 за баррель. Повышению цен способствовал пересмотр прогнозов спроса на нефть, а также данные по запасам нефтепродуктов в США. За период 3-9 апреля запасы нефти сократились на 5,889 млн баррелей, до 492,4 млн баррелей (прогноз был -2,889 млн баррелей).

В четверг, 15 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по цене $66,64. Торги по рублю открылись снижением. The New York Times сообщил, что новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России. Власти собираются запретить финансовым учреждениям США покупать гособлигации у Центрального банка, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня. Сразу возникает вопрос: зачем Путину встречаться с Байденом, если он сжигает последний мост?

Пара доллар/рубль торгуется выше 76 руб. Рубль подешевел на 1,46%. Учитывая новости по санкциям и сохраняющейся напряженной ситуации в Донбассе, курс доллара перед выходными может опять вернуться к уровню 77 руб. 

Фондовый рынок

Российский рынок акций закрылся в плюсе на фоне ралли по нефти и ослабления геополитической напряженности вокруг Украины после телефонного звонка между Байденом и Путиным.

По итогам торгов индекс МосБиржи повысился на 1,43%, до 3576,89 пункта, индекс РТС — на 2,16%, до 1490 пунктов. В четверг из-за негативных новостей по госдолгу РФ, фьючерсы на российские индексы открылись падением. Рубль подешевел сразу на 1,46%, до 77 руб. Очень больно рубль ударит по РТС. Он может опять упасть на 1445. Индекс МосБиржи способен удержаться на уровне 3570.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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