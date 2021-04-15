Комментарии

ПСБ: Рост цен на нефть считаем краткосрочным

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть стабильны и находятся около месячных максимумов после вчерашнего роста на почти 5%. Поддержкой выступает рост ожиданий по спросу от ведущих отраслевых агентств. Вчера МЭА вслед за ОПЕК повысило прогноз на этот год - до 96,7 млн барр./день. Статистика от Минэнерго США также вышла неплохой: запасы сырой нефти снизились на 5,9 млн барр., запасы бензинов - выросли на 0,3 млн барр., а дистиллятов - упали на 2,1 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 85% - максимум с марта 2020 г. Рост цен на нефть считаем избыточным, оцениваем фундаментальный уровень ниже - в 55-60 долл./барр. с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в разных странах, ввода локдаунов и замедленных темпов вакцинации населения. Также рост предложения ОПЕК+ с мая заставляет нас ожидать переход рынка нефти к профициту предложения во второй половине года. На этом фоне мы полагаем, что цены на нефть Brent после краткосрочного подъема вернутся в более оправданный уровень - 60-63 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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