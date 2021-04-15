ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Ожидаем попыток пары доллар/рубль выйти вверх из диапазона 75-77,5 рубля

В ходе торгов давление на российский рынок может сохраниться, что приведет к закреплению индекса МосБиржи под нижней границей диапазона 3500-3600 пунктов

Санкционные риски сегодня будут оказывать давление на ОФЗ. Динамику котировок ОФЗ будут определять детали нового пакета санкций

Газпром (ПОКУПАТЬ) думает заплатить за 2020 г. 12,55 руб./ао, возможно, крупнейшие дивиденды сезона от нефтегазовых компаний РФ - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Согласно ранее появившимся новостям Правление Газпрома действительно одобрило предложение выплатить в качестве дивидендов за 20202 г. 12,55 руб. на одну акцию. Это существенно выше консенсуса и наших ожиданий. Наш прогноз предполагал, что Газпром выплатит порядка 8 руб./акцию. Общий размер объявленных дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли Газпрома, сообщила компания. Напомним, что по итогам 2020 г. Газпром планировал направить на дивиденды только 40% прибыли – согласно дивполитике. Получается, переход на выплаты в соответствии с требованиями государства (50% от прибыли по МСФО) Газпром выполнит с годовым опережением. Мы позитивно оцениваем данную новость и рекомендуем акции Газпрома к покупке.

Группа ММК (ДЕРЖАТЬ) представила операционные результаты за 1 квартал 2021 г. –(НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: На наш взгляд, операционные результаты компании неоднозначные: беспокойство вызывает снижение продаж г/г в разрезе премиальной продукции (-14,1% кв./кв. и -11,8% г/г), ее доля также сократилась до 39,7%. Это может оказать некоторое давление на финансовые результаты ММК в 1 кв. Но с другой стороны, мы отмечаем существенное удорожание продукции компании с начала т.г. - цены реализации по итогам 1 кв. 2021 г. выросли на 24,0% кв./кв. и на 20,6% г/г, что свидетельствует о высоком спросе на металлопродукцию ММК на фоне ограниченного предложения на мировых рынках. Мы полагаем, что благоприятная конъюнктура внешних рынков и сезонный рост спроса в России, связанный с расширением.

ФосАгро (ДЕРЖАТЬ) выплатит финальные дивиденды за 2020 год - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Суммарные дивидендные выплаты за 2020 год составят 297 руб. за акцию, что соответствует дивидендной доходности 6,8%. Сохраняющиеся относительно высокие цены на фосфатные удобрения, а также снижение курса рубля и дальше поддержат финансовые показатели компании. Считаем, что на данный момент ФосАгро справедливо оценена рынком.

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