«Фридом Финанс»: Цены на нефть способствуют возвращению российских площадок в зеленый сектор

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 1%, отыгрывая консолидацию в ценах на нефть и снижение американского рынка накануне. Впрочем, на премаркете фьючерсы на ведущие фондовые индексы США вернулись к росту.

Вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла по поводу стратегии регулятора после сворачивания сверхмягкой политики могло способствовать ослаблению покупательской активности.

Акции Сбербанка падают быстрее рынка на новостях о возможных санкциях США в отношении рублевого госдолга РФ. Стоит отметить, что подобные санкции уже, возможно, фактически реализованы. Ведь рост объема долговой эмиссии в РФ не сопровождается расширением доли нерезидентов в ОФЗ. Причем это практически не сказывается на среднесрочной динамике рынка. Влияние возможного запрета на инвестиции в отечественный долг для иностранцев в российской финансово-банковской отрасли считают ограниченными. Глава ВТБ Андрей Костин, недавно высказывал мнение, что страна может увеличить госдолг на 10-15 трлн руб. и без внешних заимствований.

Акции Mail.Ru негативно отреагировали на информацию о том, что Сбер может сократить инвестиции в совместное с группой предприятие на 10 млрд руб. в случае невыполнения ряда KPI, согласованных при заключении сделки.

Акции Русала растут при поддержке позитивных ожиданий в отношении его отчетности за первый квартал. По прогнозам менеджмента, глобальный спрос на алюминий вырастет в этом году на 5-6% г/г, а цены на продукцию компании на LME уже сейчас на 23% выше, чем были год назад. Позитивное влияние на финансовые результаты Русала окажет и расширение доли выпускаемой им продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стабильные цены на сырье способствуют возвращению отечественных фондовых площадок в зеленый сектор по ходу текущих торгов. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3535-3615 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,65-76,55 и 89,55-91,35 соответственно.