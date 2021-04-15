Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 апреля: 4 241,8901 руб/1 г золота и 61,6300/1 г серебра ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 241,8901 руб.

1 грамм серебра - 61,6300 руб.

1 грамм платины - 2 871,2400 руб.

1 грамм палладия - 6 540,5801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,2902 р. (1,17%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,55%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,2400 р. (1,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 168,0401 р. (2,50%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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