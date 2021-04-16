«Фридом Финанс»: Курс рубля поддерживается котировками нефти

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Во четверг, 15 апреля, наблюдается разнонаправленная динамика на основных торговых площадках. S&P 500 вновь обновляет исторический максимум и в начале торговой сессии торгуется выше 4150 пунктов. Позитивная динамика отмечается и в Европе. Китайский CSI300 снизился на 0,64%. Цена майского фьючерса Brent выросла и достигла максимума с 18 марта вблизи $67 за баррель, что было в числе прочего обусловлено отраслевой статистикой из США. По данным EIA, снижение запасов нефти и нефтепродуктов в этой стране составило 3,5 млн баррелей, что приближает цель ОПЕК+ по сокращению глобальных резервов. Рост цен на серебро обновил более чем двухнедельный рекорд ($25,7 за тройскую унцию) на фоне ослабления индекса доллара и позитивных глобальных макроданных, которые поддерживают спрос на промышленные (в том числе драгоценные) металлы. Цена золота торговалась вблизи максимума с начала марта — более $1750 за тройскую унцию. В США доходность 10-летних казначейских облигаций скорректировалась после недавнего максимума в 1,776% и опустилась до 1,6%, что стало поддерживающим фактором для сырьевого рынка и рынков развивающихся стран.



Внимание российских инвесторов было сфокусировано на санкционной тематике. Среди всех ограничительных мер, вступающих в силу с 14 июня, выделяется запрет Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке облигации, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России. Однако указанные меры не смогут серьезно снизить объем вливаний в ОФЗ, поскольку основными покупателями в 2021 году становятся банки, которые напрямую финансирует ЦБ. Кроме того, ограничения не обязывают нерезидентов распродавать бумаги. Хотя кто-то предпочтет «пересидеть», но доля нерезидентов в ОФЗ продолжит сокращаться до исторически низкого уровня. На 1 апреля 2021 года она составила 20,2% (год назад — более 30%), или чуть более 3 трлн руб.



Индекс Мосбиржи теряет символические 0,6% к 18.00 мск, РТС из-за утреннего снижения рубля падает на 1,5%. Цены на ОФЗ относительно стабильны, индекс RGBI торгуется вблизи 144 6. п. В ближайшее время мы не ожидаем существенного ослабления давления на российские активы со стороны геополитики.



Курс рубля реагировал резким всплеском волатильности, слабея в начале торгов до 77,54 по отношению к доллару. Дальнейшая коррекция способствовала возвращению пары USD/RUB к уровню поддержки в районе 76,25 (к 18.00 мск). Непосредственная реакция на санкции позволила национальной валюте укрепиться, поскольку рынок явно закладывал возможность более жестких ограничений. Повышение курса рубля поддерживается котировками нефти (стоимость одного барреля вновь превышает 5000 руб.), успешно проведенным в среду аукционом ОФЗ и апрельским налоговым периодом.



Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB на конец недели — 75,5-77 и 90,5-92,2 соответственно. Мы по-прежнему допускаем движение индекса Мосбиржи к верхней части диапазона 3500—3600 пунктов.