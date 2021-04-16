Клиенты вложили в хедж-фонды Сбер Управление Активами $110 млн

Объём средств, вложенных клиентами Сбер Управление Активами в стратегии доверительного управления «Первый Хедж Фонд» и «Второй Хедж Фонд», по итогам марта превысил 110 млн долларов США. В марте 2021 года Сбер Управление Активами запустил стратегию «Второй Хедж Фонд». Менее чем за месяц клиенты вложили в неё более 43 млн долларов США.

Андрей Макаров, руководитель отдела продаж Сбер Управление Активами:

– Текущее состояние рынков акций можно охарактеризовать как перспективное и неоднозначное одновременно. Многие компании и сектора могут показать рост благодаря возврату людей по всему миру к нормальному образу жизни, восстановлению глобальной экономики и деловой активности. В то же время есть опасения насчёт инфляции, которая уже стала причиной роста доходностей и соответствующего снижения цен на рынке облигаций, а это приводит к повышенной волатильности. В результате компании, которые ещё вчера росли опережающими темпами, сегодня выходят в лидеры по падению. Тщательный отбор акций становится неотъемлемой частью инвестиционной стратегии постпандемийного периода. Наши стратегии делают ставку на динамичный рост капитализации компаний из отраслей, актуальных для инвестирования в любых реалиях рынка, но в то же время позволяют минимизировать убыток в случае снижения рынка. При текущей конъюнктуре это очень востребованный и эффективный механизм. Именно поэтому наши стратегии пользуются такой популярностью.

В рамках стратегий средства клиентов инвестируются в ценные бумаги иностранных компаний с капитализацией более 5 млрд долларов, имеющих как высококонкурентную бизнес-модель или представляющих быстрорастущие сектора экономики (телеком, e-commerce, здравоохранение, социальные сети, онлайн-игры, компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта)[1], так и традиционные сектора, которые выиграют от восстановления мировой экономики. Стратегии разработаны для клиентов СберПервого и доступны только квалифицированным инвесторам.

Особенностью стратегий является хеджирование рисков для ограничения убытков по портфелю с помощью математических алгоритмов. Отличие стратегий «Первый Хедж Фонд» и «Второй Хедж Фонд» — в разном интервале для «входа» и «выхода». Таким образом, клиенты могут вкладываться в одну из двух стратегий каждый квартал: в первом и третьем квартале — во «Второй Хедж Фонд», а во втором и четвёртом — в «Первый Хедж Фонд». При этом «выход» из стратегий возможен раз в полгода.

[1]Вложение в ценные бумаги в рамках стратегий производится путём покупки паёв интервальных паевых инвестиционных фондов (ИПИФ) под управлением АО «Сбер Управление Активами».