Райффайзенбанк размещает инвестиционные облигации с защитой капитала и эффектом памяти

Райффайзенбанк начал размещение инвестиционных облигаций серии БРО-02 с полной защитой капитала и эффектом памяти. Срок обращения — три года. Регистрация выпуска облигаций состоится на Московской бирже. Участие в выпуске доступно квалифицированным инвесторам.

Райффайзенбанк гарантирует инвесторам полный возврат первоначально вложенных средств и базовый доход в размере 0,01% годовых. При этом дополнительная доходность по выпуску привязана к динамике стоимости акций фармацевтических компаний Bayer (Германия), Sanofi (Франция) и GlaxoSmithKline (Великобритания).

Если в дату наблюдения — каждые полгода — стоимость всех трех акций будет выше первоначального значения, то доходность за прошедший период составит 5%. Если стоимость хотя бы одной акции будет ниже первоначального значения, то дополнительный доход не выплачивается, но запоминается и будет выплачен позднее, если в любую из следующих дат наблюдения стоимость всех акций будет выше первоначального значения (если все купоны будут выплачены дополнительная доходность составит до 10% годовых). В качестве первоначального значения стоимости акций будет цена акций на 19 апреля 2021 г.

«Планируемый выпуск облигаций Райффайзенбанка позволяет инвесторам получить дополнительный доход от участия в росте крупнейших фармацевтических компаний без риска потерять вложенные средства. Условиями данного выпуска облигаций предусмотрен 100%-ный возврат вложенных средств инвестору даже в случае негативной динамики стоимости акций. — прокомментировал Антон Кеняйкин, руководитель отдела продаж на рынках капитала институциональным инвесторам Райффайзенбанка. — Мы надеемся, что данный выпуск будет интересен инвесторам, готовым рассматривать альтернативные способы размещения денежных средств на финансовых рынках в условиях низких процентных ставок».