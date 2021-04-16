«Открытие»: Рубль успешно борется с утренним санкционным испугом

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Финансовый сектор испугался больше всех

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,28% до 3567,02 п., а РТС корректировался на 2,12% до 1458,40 п. Отечественный рынок начал день с того, что ознакомился с утечками в американских СМИ по поводу наказаний для РФ за мнимое вмешательство в американские выборы и хакерские атаки. Впрочем, если оценивать инициативы против российского госдолга, то виноватыми оказались американские банки, которым запретят покупать госдолг РФ у Центробанка, Минфина и ФНБ. Запрета на участие в торгах на вторичном рынке, по предварительной информации, не предполагается. Рубль немедленно отреагировал на новости, ослабнув до 77,54 за доллар, но затем начал восстанавливать свои позиции. Падение индексов также существенно сократилось. Наиболее негативно отреагировал российский финансовый сектор, потеряв 1,2%, а также нефтегазовый, упавший на 0,9%. Рынок решил, что Сбербанк и Московская биржа наибольшим образом пострадают от новых американских санкций. Однако, если учитывать вероятное повышение активности американских финансовых организаций на вторичном рынке, то новости из США являются для них позитивом. Самым сильным сектором вновь был металлы и добыча с ростом около 0,75%. В данном секторе лидировали «Алроса», «РусАл» и Polymetal. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 49 млрд рублей к середине дня.

Группа «ПИК» сообщает об увеличении реализации недвижимости в I квартале на 32% до 86 млрд рублей. Общий объём поступления денежных средств вырос на 31% до 106 млрд рублей. Доля ипотечных сделок в I квартале составила 77% от общего объёма продаж. Совет директоров «Совкомфлот» рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2020 год в размере 6,67 рублей на обыкновенную акцию. На выплату дивидендов будет направлена вся прибыль за 2020 год и нераспределённая прибыль за предыдущие годы.

Рубль успешно борется с утренним санкционным испугом

Рубль резко ослаб утром, но затем отыграл почти 1% от своего минимума. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5110 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,62% на день, 4,66% на неделю и выросли до 4,97% на месяц. В информации американских источников говорится о новых американских ограничениях против ряда частных лиц и организаций, но для рынка более важным является упоминание госдолга. Предполагается, что США запретят своим банкам покупать государственные обязательства у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ. Однако в реальности это больше ограничение для самих американских финансовых структур. Некоторые аналитики поспешили найти новые тревоги, поскольку считают, что европейские структуры также присоединятся к этим санкциям. Однако вероятность такого события крайне низкая. В любом случае, участвовать в торгах на вторичном рынке никому не запрещается. Таким образом, выигрывают первичные дилеры, а вот американские банки будут довольствоваться уже вторичным рынком, где условия могут оказаться хуже. Рубль вернул часть достижений, которые построил после телефонного разговора президентов РФ и США, но пока не собирается возвращаться к прежним страхам. Фактически сами санкции становятся новой отправной точкой, когда рынок может избавиться от страха неопределённости. Поэтому пока не отменяем сценарий возвращения курса в диапазон 73,0-75,0 за доллар, хотя сам американский жест усложняет процесс подготовки и ухудшает вероятность двухсторонних переговоров на высшем уровне. К 15:15 мск:

USD-RUB – 77,04 (+1,54%),

EUR-RUB – 92,21 (+1,40%),

EUR-USD - $1,197 (-0,06%),

GBP-USD - $1,38 (+0,16%),

USD-JPY – 108,72 (-0,17%).

Германский Конституционный суд отменил ограничения цен на аренду жилья

Европейские рынки продолжают осваивать новые рекорды. Как и в России, лидировал сектор базовых материалов, а вот слабее всех были страховые компании. В основном от роста сектора базовых материалов выиграл FTSE 100, поскольку в индексе присутствуют такие производители, как Rio Tinto, BHP Billiton и Anglo American. Отдельно стоит упомянуть о германской истории с законом об ограничениях стоимости ренты жилья. Конституционный суд Германии признал закон ничтожным, что способствовало росту акций компаний недвижимости. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6972,93 п. (+0,48%),

DAX - 15241,65 п. (+0,21%),

CAC 40 - 6229,85 п. (+0,34%).

Американские банки верят в дальнейший рост нефти, а Goldman Sachs ждёт Brent по $80 в III квартале

На сырьевом рынке всё было спокойно. Цены на алюминий немного повышались на опасениях сокращения производства в Китае и совсем уж фантомных опасениях, что американские санкции могут затронуть поставки из РФ. Нефть удерживается выше $66 за баррель Brent. Ранее на неделе ОПЕК и МЭА повысили свои прогнозы роста спроса в текущем году на фоне более быстрого восстановления ряда экономик, а также надежд на вакцинацию. Впрочем, с последним возникают повсеместные проблемы. Вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson теряют доверие из-за побочных эффектов в виде тромбоза. Российский «Спутник V» пока получает только позитивную прессу. Кроме прогнозов также нефти помогает отчётность по запасам в США. Накануне американское Минэнерго сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти за прошлую неделю на 5,9 млн бар. В Citigroup полагают, что сокращение запасов будет только нарастать. В Goldman Sachs даже считают, что улучшение спроса при сохранении дисциплины производителей наделяет нефть шансом вырваться из текущего диапазона цен вверх. В частности, в GS полагают возможным рост котировок Brent до $80 в III квартале. К 15:15 мск:

Brent - $66,29 (-0,44%),

WTI - $62,82 (-0,63%),

Золото - $1750,4 (+0,81%),

Медь - $9187,8 (+0,94%),

Никель - $16080 (-1,82%).

В США вал сильной статистики и отчётов

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,5% в Dow Jones до 1,0% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась ближе к 1,61% после выхода вала статистики. Розничные продажи выросли за март на 9,2% на фоне возобновившихся федеральных выплат. Без учёта топлива и транспорта продажи повысились на 8,2%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 193 тыс. до 576 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся до 26,3 п. с 17,4 п. в марте, что является самым высоким значением с октября 2017 года. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся до 50,2 п. с 44,5 в марте. Во всех случаях статистика оказалась лучше ожиданий. На этом благостном фоне лишь одна негативная новость о том, что исследования показывают схожую вероятность тромбоза при применении вакцин Pfizer и Moderna, как и у вакцины AstraZeneca. Bank of America и Citigroup также отчитались лучше ожиданий, как и другие коллеги из пятёрки крупнейших банков. Dell решила отпустить на волю VMWare, в которой компания имеет долю 81%. Российский рынок и рубль довольно быстро приходят в себя после информации об американских санкциях против госдолга РФ. По сути, меры против рублёвого долга оказались такими же, как и против долга, номинированного в других валютах. Ничего страшного тогда не случилось, как и не случится с рублёвыми долгами.