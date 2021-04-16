ИАЦ «Альпари»: Рубль зацепился за уровень 76,50 руб. за доллар

В четверг, 15 апреля, по итогам дня рубль подешевел по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 0,60%, до 76,32 руб., евро/рубль — на 0,46%, до 91,36 руб., фунт/рубль — на 0,69%, до 105,21 руб.

Рубль с открытия торгов на Мосбирже сдал позиции по всем фронтам. За три часа он подешевел к доллару США на 2,23%, до 77,55 руб. Давление на валютный рынок оказало сообщение опубликованное в The New York Times, что администрация президента Джо Байдена объявит новые санкции против суверенного долга России. Так и получилось. Американским компаниям запрещены все операции с российским госдолгом после 14 июня 2021 года.

После объявления санкций рубль отыграл большую часть дневных потерь. Вероятно, укрепление рубля вызвал тот факт, что американские компании могут держать долг и покупать долговые обязательства на вторичном рынке.

Никто так и не понял, зачем Байден позвонил Путину за день до введения санкций. Отвлекающий маневр или он сообщил ему что-то важное? МИД России предупредил США о серии ответных мер.

В пятницу, 16 апреля, нефть сорта Brent стоит $66,93 за баррель. Рубль получает поддержку от нефтяного рынка и торгуется около уровня 76,50 руб. Сегодня он вряд ли укрепится к иностранным валютам, так как участники рынка предпочитают продавать его перед выходными, чтобы избежать резких ценовых колебаний в понедельник на открытии.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись снижением на фоне введения США новых антироссийских санкций и ослабления рубля. На этот раз обошлось без панических распродаж, поскольку рубль отыграл большую часть потерь. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,23%, до 3 568,51 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,02%, до 1474,85 пункта.

Индекс S&P500 продолжает бить рекорды на фоне опубликованных оптимистичных статданных в США. в пятницу фьючерсы на российские индексы открылись небольшим снижением. Нефть дорожает, рубль ослабляется. В связи с этим стоит ожидать бокового тренда до американской сессии. Перед выходными у рубля мало шансов укрепиться. Скорее всего, российский фондовый рынок останется под давлением и индексы МосБиржи и РСТ сохраняет боковое движение.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»