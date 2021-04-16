Комментарии

ПСБ: Рынок ОФЗ умеренно негативно отреагировал на новые санкции США

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,27% годовых (+15 б.п.). Реакция на объявление новых санкций США оказалась умеренной. Введение ограничений для американских финансовых институтов на покупку нового российского госдолга лишает возможности участвовать в аукционах Минфина РФ, но не запрещает покупку ОФЗ на вторичном рынке. Такая достаточно мягкая формулировка не предполагает требований к сокращению вложений в ОФЗ со стороны инвесторов из США.

Ослабление геополитических рисков в ближайшие дни может способствовать восстановлению цен рублевых облигаций. Спрос на российские облигации также поддержит дорогая нефть и снижение доходности облигаций на глобальном рынке. За неделю доходность UST-10 снизилась до 1,58% (-8 б.п.). Мы считаем 10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,00% годовых интересными для покупки.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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