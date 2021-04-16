«Открытие»: Санкции против госдолга не пугают, но есть вещи посерьёзней

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Большинство азиатских рынков в плюсе. Нефть дорожает, промышленные металлы демонстрируют слабую волатильность. Рост китайского ВВП в I квартале оказался слабее ожиданий, но в годовом выражении экономика показала мощное восстановление на 18,3%. Индекс доллара незначительно снижался, а AUD и NZD столь же незначительно слабели против валюты США. Однако рубль на утренней сессии вновь пытался уйти ниже 76,0 за доллар. На старте дня ждём небольшое укрепление рубля и рост рынка акций. Объявленные меры США против РФ оказались меньше предшествующего страха и не затрагивают традиционные отрасли российской экономики. Из корпоративных событий стоит обратить внимание на отчётность «Северстали», а также операционные результаты «Алроса» и X5 Retail Group.

Санкции против госдолга не пугают, но есть вещи посерьёзней

По итогам торгов 15 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,23% до 3568,51 п., а РТС упал на 1,02% до 1474,85 п. К вечеру прояснились детали санкционного решения США. С 14 июня американским банкам запрещено участвовать в первичных размещениях ЦБ РФ, Минфина и ФНБ, а также давать им деньги в долг. Также наложены санкции на 32 частных и юридических лиц, а ещё из США высылаются 10 российских дипломатов. В основном, страхи рынка связаны с госдолгом, но, если почитать официальное заявление администрации США, то в нём содержатся более неприятные вещи. В санкционный список попали 6 организаций, которые подозреваются в цифровой помощи СВР и хакерских атаках на США. В документе также упоминается мифические премии РФ за уничтожение американских солдат в Афганистане, но меры по данному вопросу применяются по закрытым каналам. В качестве ответной меры на хакерские атаки американским организациям и союзникам США предлагается отказаться от использования информационных, коммуникационных технологий и услуг компаний, которые предоставляются компаниями, работающими в России, или размещающими там базы данных, а также основываются на разработках, или поддержки из России. Российский экспорт IT-продукции — это далеко не самая значимая величина, которую можно оценивать на уровне $6-$8 млрд в год, но своим решением США, по сути, защищает свои рынки от нежелательной конкуренции, а также обеспечивает доступ к информационным сетям, которые используют американское оборудование и ПО. Соответственно, вопрос ограничений на госдолг мало отличается от того, что уже было принято в 2019 году. На сей раз к валютным долгам лишь присоединили рублёвые обязательства.

Рынок весьма спокойно перенёс известия из США, как и рубль, который к вечеру торговался ближе к 76,5 за доллар, а не около дневного пика 77,5. Самым сильным сектором по итогам дня стал металлы и добыча (+2,15%), где лучший результат показали бумаги «РусАл», «Алроса» и Северсталь». Сектор информационных технологий, который является одним из объектов приложения санкций, просел на 0,74%. Однако самые большие потери всё же были в финансовом секторе (-1,05%), где слабее всех оказались акции Банка «Санкт-Петербург», «САФМАР» и Сбербанка. Из корпоративных событий отметим операционную отчётность ГК «ПИК». Позитивно, что средние цены реализации недвижимости ГК «ПИК» в I квартале 2021 года выросли примерно на 19% г/г. В частности, средние расчётные цены реализации в Москве составили 200 тыс. рублей за кв. м. против 168 тыс. рублей за кв. м. годом ранее. Как мы отметили ранее сегодня, конъюнктура остаётся благоприятной для застройщиков. Напомним, что по итогам 2021 года менеджмент «ПИКа» ранее таргетировал рост выручки на четверть. Так что пока группа идёт с опережением данного графика. Операционная отчётность «Детского мира» также оказалась весьма сильной. После прошлогоднего периода самоизоляции динамика продаж «Детского мира» ускоряется уже третий квартал подряд. При этом основным драйвером роста продаж «Детского мира» остаётся цифровой канал, и такая диспозиция вряд ли изменится в обозримой перспективе. «Газпром», как стало известно сегодня, продолжил наращивать объёмы добычи и поставки газа отечественным и зарубежным потребителям по отношению к прошлому году. По предварительным данным, с 1 января по 15 апреля 2021 года добыча газа составила 158,1 млрд куб. м, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Реакция рубля на американские санкции была весьма динамичной. В течение дня курс доллара поднимался выше 77,5 рублей, а к вечеру опускался почти до 76,0. Санкции против госдолга можно назвать неприятными, но далеко не катастрофичными. Возможно, что от российских ОФЗ продолжат избавляться американские фонды, но при наличии хорошей доходности они неизбежно придут на вторичный рынок. Институциональные инвесторы учтут текущие и вероятные риски, но полностью отказываться от российского рынка не станут. Впрочем, в ближайшее время крупные отечественные кредитные организации останутся основными покупателями госдолга. Кстати, Минфин подтвердил сокращение плана заимствований на текущий год в размере 875 млрд рублей. В ближайшее время отечественная валюта начнёт получать поддержку налогового периода. Кроме того, если будет складываться неблагоприятная ситуация, то Минфин может отказаться от покупки валюты и даже вернуться к её продажам. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,44% до 76,31, а евро на 0,51% до 91,33.

На американском рынке очередные рекорды Dow Jones и S&P 500. Dow Jones впервые в своей истории закрылся выше 34000 пунктов. Начнём со статистики. Розничные продажи выросли за март на 9,2% на фоне возобновившихся федеральных выплат. Без учёта топлива и транспорта продажи повысились на 8,2%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 193 тыс. до 576 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся до 26,3 п. с 17,4 п. в марте, что является самым высоким значением с октября 2017 года. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся до 50,2 п. с 44,5 в марте. Во всех случаях статистика оказалась лучше ожиданий. Примечательно, что сильные данные не спровоцировали рост доходностей. Напротив, по 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала до 1,58%, что сыграло главную роль в росте технологичных бумаг. Однако повышение технологичного сектора на 1,79% оказалось не самым сильным, поскольку более внушительный рост наблюдался в недвижимости (+1,95%). Потери образовались лишь в секторе финансов (-0,11%) и энергетике (-0,88%). Citigroup (-0,51%) и Bank of America (-2,86%) отчитались лучше ожиданий рынка за счёт высвобождения резервов и прибыли от инвестиций, но банки сегодня не являются фаворитами инвесторов, тем более, что обеспокоенность вызывает слабая динамика роста кредитных портфелей. Период отчётности приносит очевидные неожиданности. 88% отчитавшихся сообщили о прибыли выше ожиданий. От таких технологичных компаний, как Nvidia (+5,63%) и AMD (+5,68%) ждут ещё более выдающихся цифр. По итогам дня:

DJIA - 34035,99 п. (+0,90%),

S&P 500 - 4170,42 п. (+1,11%),

NASDAQ - 14038,76 п. (+1,31%).

Азиатские рынки были менее оптимистичны. Цены на жильё в Китае ускорили рост до 4,6% в марте с 4,3% в феврале. Однако для рынка стало большей неожиданностью то, что ВВП КНР вырос за I квартал всего на 0,6%, а в годовом выражении на 18,3%. Ожидался рост на 1,5% и 19,0% соответственно. Промышленное производство КНР выросло на 14,1% при ожиданиях 17,2%. Порадовали лишь розничные продажи, которые выросли на 34,2% в годовом выражении при ожиданиях роста на 28%. Безработица в КНР сократилась до 5,3% с 5,5% в феврале. Активность китайских покупателей сдерживали ожидания заявлений Японии и США по проблематике Тайваня. Ожидается, что Вашингтон и Токио сделают совместное заявление в поддержку независимости острова. В американском Конгрессе также громко звучат голоса о федеральном запрете продажи оборудования для производства микросхем китайским компаниям. И речь уже не идёт лишь о Huawei. В Индии классическая картина роста заболеваемости вместе с акциями компаний информационных услуг. Число случаев COVID-19 выросло до 217,353 человек в день и это уже более недели ежедневного обновления рекордов. В Японии покупали акции производителей микросхем и оборудования для их изготовления. Однако общий настрой был негативным из-за ожиданий слабых результатов в широкой экономике. Акции Toshiba потеряли почти 5% после новостей о том, что компания сообщила своим кредиторам о намерении отказаться от продажи бизнеса в пользу CVC Capital Partners. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 29689,36 п. (+0,16%),

Hang Seng - 29019,06 п. (+0,78%),

S&P/ASX 200 - 7054,40 п. (-0,06%),

Shanghai Composite - 3424,23 п. (+0,74%),

KOSPI - 3199,66 п. (+0,17%).

Промышленные металлы демонстрировали незначительную волатильность, а нефть поднялась выше $67 за баррель. В китайской CNPC полагают, что импорт нефти в текущем году увеличится на 3,4% по сравнению с 11,2 млн бар. в 2020 году. Накануне Citigroup и Goldman Sachs также обновили свои прогнозы по нефти, ожидая усиление дефицита на фоне восстановления спроса. В GS полагают, что в III квартале Brent подорожает до $80 за баррель. На стороне пессимистов остаётся статистика по COVID-19 и цифры из Индии тревожат более всего. К 9:00 мск:

Brent - $67,28 (+0,51%),

WTI - $63,84 (+0,52%),

Золото - $1766,5 (-0,02%),

Медь - $9306,85 (+0,07%),

Никель - $16450 (+0,53%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: