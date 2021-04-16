ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Доллар в ходе торгов может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля

В случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры, индекс МосБиржи попытается переписать максимумы и закрепиться над верхней границей диапазона 3500-3600 пунктов

Ослабление геополитических рисков в ближайшие дни может способствовать восстановлению цен рублевых облигаций. Считаем 10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,00% годовых интересными для покупки

Продажи ПИКа (ДЕРЖАТЬ) в 1 квартале выросли на 7%, до 518 тыс. кв. м – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Группа ПИК ожидаемо продемонстрировала замедление темпа прироста продаж после роста на 44,7% г/г в 4 кв. 2020 г. на фоне увеличения цен на недвижимость и спада ажиотажного спроса. Средняя цена реализации недвижимости ПИКа выросла на 23%, до 166 тыс. рублей за кв. м., что оказало отрицательное влияние на спрос, который во многом был реализован в прошлом году. Во 2 квартале ожидаем ускорения динамики продаж в годовом выражении, что будет обусловлено эффектом низкой базы, а также действием государственной программы льготной ипотеки под 6,5%.

Детский мир (ДЕРЖАТЬ) в 1 кв. 2021 года увеличил продажи на 15,6% г/г, до 39,6 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Операционные результаты Детского мира оцениваем как сильные, отмечая рост как за счет увеличения размера среднего чека, так и их количества. Цифровой канал остается одним из ключевых драйверов роста компании. Мы сохраняем позитивные ожидания, рекомендуем «держать» бумаги компании, целевой уровень – 162 руб. за акцию.

СД Совкомфлота (ПОКУПАТЬ) рекомендовал дивиденды за 2020 год - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Выплата дивидендов будет максимальной для компании за последние 5 лет. Высокий уровень дивидендов объясняется увеличением чистой прибыли на 18% г/г в 2020 году за счет валютной переоценки выручки. Дивидендная доходность может составить 7,3%. Мы позитивно оцениваем перспективы компании и рекомендуем «покупать», целевой уровень 127 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»