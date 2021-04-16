«Фридом Финанс»: Рост экономики поддерживает котировки

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 15 апреля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 прибавил 1,11%, продемонстрировав исторический рекорд на уровне 4170 пунктов. Dow Jones также достиг нового максимума, увеличившись на 0,9%, NASDAQ вырос на 1,31% и впервые с середины февраля превысил 14000 пунктов. Лидерами роста стали ИТ-сектор (+1,79%), а также сектора недвижимости (+1,96%) и здравоохранения (+1,74%). Наихудшую динамику продемонстрировал энергетический сектор (-0,88%), несмотря на продолжающийся несколько дней подряд рост нефтяных котировок. Беспокойство у инвесторов вызывают убытки компаний из-за аномальных морозов в феврале, поскольку это негативно отразится на отчетности за первый квартал.

Корпорация Dell Technologies (DELL: +6,7%) планирует выделить свою долю в VMware (VMW: +2,95%). При этом VMW выплатит акционерам (81% компании принадлежит DELL) специальные дивиденды.

Termo Fisher Scientific (TMO: +3,42%) покупает Pharmaceutical Product Development Inc. (PPD: +6,5%) по $47,5 за акцию. Сделка может быть закрыта в конце года.

За последние три дня основатель Virgin Galactic Holdings (SPCE: -13,6%) Ричард Брэнсон продал акции компании на $150 млн. Месяц назад от бумаг SPCE избавился председатель правления Чамат Палихапития.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. Европейские рынки находятся в зеленой зоне, фьючерсы на S&P 500 торгуются около нулевых отметок, большинство площадок АТР в плюсе. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 и индустриальный Dow Jones обновили исторические максимумы, а наилучшую динамику показал высокотехнологичный Nasdaq, который вновь торгуется выше 14000 пунктов.

Рост рынков продолжается на фоне ожиданий сильной отчетности компаний за первый квартал 2021 года и восстановления экономики США благодаря успешному ходу прививочной кампании и, как следствие, снятию карантинных ограничений на горизонте нескольких месяцев.

Котировки также поддержала сильная макростатистика. Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 576 тыс. (при консенсусе — 700 тыс.) по сравнению с 769 тыс. неделей ранее. Розничные продажи выросли на 9,8% м/м, тогда как прогноз предполагал увеличение на 5,8%.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Китайский CSI 300 прибавил 0,35%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,61%, японский Nikkei 225 повысился на незначительные 0,14%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,28%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис снизилась до 1,54%. Фьючерс на нефть марки Brent превысил $67. Золото колеблется вблизи $1765.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4200 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по строительству новых домов в США в марте. Ожидается, что показатель вырастет до 1620 тыс. зданий по сравнению с 1421 тыс. месяцем ранее. Мичиганский университет представит предварительные данные по индексу потребительской уверенности на апрель. Консенсус предполагает рост показателя до 89,1 пунктов с 84,9 в марте.

Сегодня отчетность за первый квартал представит инвестиционный банк Morgan Stanley (MS). Ожидается, что чистая выручка продемонстрирует рост на 48,58% г/г, до $14,1 млрд, а разводненная прибыль на одну акцию составит $1,69, прибавив 67,33%.

Участники рынка ожидают повышения непроцентного дохода на 56,1% г/г, до $12,7 млрд, но в поквартальном выражении темпы роста составят лишь 7,8%. Главным драйвером роста доходности в сегменте непроцентного канала выручки, вероятнее всего, станет повышение выручки от трейдинга инструментов с фиксированной доходностью, что объясняется продолжением программы количественного смягчения ФРС.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 70 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Опасения относительно новой волны пандемии оказывают все меньше влияния на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, продемонстрировав ускорение темпов роста. Индикатор RSI вновь оказался в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому краткосрочный потенциал роста ограничен, вероятна консолидация на фоне фиксации прибыли. Ближайшее значимое сопротивление располагается на уроне 4200 пунктов.