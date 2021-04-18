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Курсы валют ЦБ РФ на 18 апреля: 75,5535 руб/доллар США и 90,4602 руб/евро

ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,5535 руб.
  • 1 евро - 90,4602 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,8330 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,4273 р. (1,85%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,7705 р. (1,92%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,0010 р. (1,70%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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