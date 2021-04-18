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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 апреля: 4 290,8799 руб/1 г золота и 63,5000/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 290,8799 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,5000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 905,2000 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 655,7300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3998 р. (0,82%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,28%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,5100 р. (1,44%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 86,1401 р. (1,28%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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