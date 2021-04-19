ИАЦ «Альпари»: Вопреки санкциям рубль способен укрепиться к доллару на 6%

Barclays Plc. полагает, что рубль во втором квартале 2021 года может подорожать к доллару на 6% вопреки новым санкциям к РФ и риску их дальнейшего ужесточения, вернувшись к уровням, последний раз наблюдавшимся летом прошлого года. Российский рубль может укрепиться до 71 руб. за доллар к концу полугодия, а по итогам года курс ожидается на уровне 70 руб. за доллар, говорит стратег Barclays Марек Рачко, ставший самым точным прогнозистом рубля в рэнкинге Bloomberg два квартала подряд.

Рачко оставил оценки в силе после нового раунда санкций США, которые затронут рублевый госдолг. Рубль должен выиграть в условиях глобальной рефляции, учитывая рост цен на нефть и хорошие фундаментальные показатели экономики Российской Федерации. Прогноз Barclays гораздо оптимистичнее сложившегося на текущий момент консенсуса, который предполагает рост курса к концу полугодия до 73 руб. за доллар, тогда как форвардные контракты закладывают 76,96 руб. за доллар.

Мы согласны с данной точкой зрения, имея, если так можно сказать, «ястребиную» позицию по российскому рублю. Мы видим два основных драйвера укрепления российской валюты: повышение ключевой ставки Банка России и дальнейший рост мировых цен на нефть. Мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России повысит ставку на 0,5%, с 4,5% до 5%. На конец года ключевая ставка составит 6,0-6,25%, что достаточно комфортно при таргете Банка России по инфляции в 4%. При этом мы полагаем, что мир находится в начале глобального нефтяного цикла. На конец года наш таргет по Brent составляет $80 за баррель, что предполагает завершение года на уровне 65-67 руб. за доллар.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»