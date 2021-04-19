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ПСБ: Основные финансовые результаты Группы Самолет по итогам 2020 года

Группа Самолет представила основные финансовые результаты по итогам 2020 года по МСФО, которые оказались ожидаемо сильными на фоне увеличения спроса и цен на недвижимость.

Группа Самолет опубликовала основные показатели деятельности за 2020 г. и 1 кв. 2021 г. Консолидированная отчетность по МСФО будет опубликована позднее в апреле. Отмечаем, что выручка компании за 2020 год составила 60,1 млрд руб. (+18% г/г), скорректированная EBITDA – 11,3 млрд руб. (+51% г/г). Рентабельность по скорректированной EBITDA по итогам отчетного года составила 19% по сравнению с 15% годом ранее.

Рост выручки произошел в основном благодаря увеличению средней цены реализации. По итогам 2020 года продажи в натуральном выражении выросли на 3% – до 0,489 млн кв. м, однако рост средней цены реализации составил 27% – до 122 тыс. руб./кв. м.

В 1 квартале 2021 года Самолет продемонстрировал ускорение динамики финансовых показателей. Выручка за 1 квартал 2021 год составила 19,3 млрд руб. (+36% г/г), EBITDA – 4,5 млрд руб. (+147% г/г), рентабельность по EBITDA – 23% против 13% в 1 кв. 2020 г.

Компания также подтвердила возможность соблюдения ранее утвержденной дивидендной политики в части выплаты дивидендов по итогам 2020 года в размере не менее 2,5 млрд руб. в июле 2021 года и не менее 2,5 млрд руб. за первое полугодие 2021 года в октябре 2021 года. Таким образом, совокупно на дивиденды акционерам может быть выплачено 5 млрд руб. или 81,2 руб./акцию, дивидендная доходность 5,3%.

Мы позитивно оцениваем результаты Группы Самолет, отмечая, что они во многом были обусловлены уверенным спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Более подробно результаты Самолета будут рассмотрены после публикации консолидированной отчетности по МСФО.

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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