ИАЦ «Альпари»: Нервная неделя закрывается ростом

Отечественный фондовый рынок закрывает пятницу в хорошем настроении. Индекс МосБиржи вырос к 3593 пунктам и 3400 совсем рядом, что удивительно, учитывая весь санкционный ураган и огромное количество рисков. Индекс РТС поднялся к 1495 пунктам и явно стремится к 1500 пунктам. Рублевый индикатор за неделю вырос на 0,5%, валютный расширился на 5,5%.

В фаворитах спроса в пятницу оказались акции «Распадской» с обновлением рекордного уровня 214,08 руб. Здесь нет выраженного корпоративного повода, значит, можно предположить, что акция дорожает на фоне сохранения положительной ситуации для горно-металлургического сектора в целом. В плюсе и акции «Северстали», но в том числе и на новостях о дивидендах. Компания предполагает выплатить акционерам 46,77 руб. на бумагу, что неплохо. Акции «Северстали» также обновили пик на уровне 1746,6 руб. и могут стремиться к 1750 руб.

В минусе зависли бумаги «ФосАгро», которые тянутся к 4385 руб. в рамках консолидации неподалеку от обновленных ранее максимумов.

Валютный сектор выглядит не по ситуации оптимистично. То ли всех крайне вдохновили бравые замечания Минфина и ЦБ РФ об их полной готовности к санкциям, то ли все научились читать мелкий шрифт и рассудили, что сейчас никому санкционные ограничения не страшны. Но санкции есть санкции, и позитива с их стороны нет и быть не может.

Американская валюта провела пятницу в снижении и приблизилась к 75,74 руб., сохраняясь, тем не менее, в диапазоне 75,50-77,50 руб. Евро стоит 90,91 руб., здесь границу краткосрочных колебаний можно сдвинуть к 90,50-93,00 руб. Доллар США за пять торговых дней довольно волатильных и нервных снизился на 2%. Евро за то же время упал на 1,2%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»