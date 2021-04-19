«Фридом Финанс»: Мировые фондовые площадки завершают неделю на новых максимумах

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

S&P 500 приближается к 4200 пунктам, Dow Jones торгуется выше 24250. Nasdaq почти полностью отыграл падение начала года и сейчас держится выше психологически значимых 14000 пунктов. Рынки разогреты данными по динамике ВВП Китая: экономика Поднебесной в первом квартале выросла на 0,6% кв/кв и 18,3% г/г. Европейские площадки прибавили 1,3%, Азия завершила неделю повышением на 0,9%.

Нефть немного снижается после энергичного четверга. Brent торгуется на максимумах месяца, прервав в конце этой недели затянувшуюся боковую динамику. Сегодня цена на черное золото доходила до $67,4 за баррель, но к вечеру в основном держится ниже $67. С понедельника позитивный тренд может возобновиться. Ближайшая цель — $67,8 за баррель и далее — $69,6. Сценарий реализуем, если рост добычи в США не окажет давления на котировки, что является сейчас важным фактором риска.

РТС демонстрирует позитивную динамику пятую сессию подряд. Снижение геополитического риска позволило показателю вернуться к уровню выше 1490 пунктов, что последний раз отмечалось ровно месяц назад. До конца сессии рынок еще может преодолеть отметку в 1500, но в базовом сценарии предполагается, что такое развитие событий возможно на следующей неделе. В понедельник торги могут стартовать в диапазоне 1480–1520 пунктов.

Индекс Мосбиржи подошел близко к абсолютным пикам, где последний раз он находился в середине марта, и торгуется вблизи 3590 пунктов — буквально в шаге от планки в 3600. В основном сценарии рынок стартует с этих значений уже в понедельник и в течение следующей пятидневки будет тестировать 3700 пунктов.

Лидирует на торгах в пятницу Распадская, которая к вечеру набрала около 14%, что может быть обусловлено реакцией на выделение угольного бизнеса Evraz в отдельную структуру. Впрочем, сегодня себя уверенно чувствуют и другие горнорудные компании, в особенности металлурги: Северсталь (+5%), ММК (+4,9%), Мечел (+4,7%). Рынок пришел в движение после публикации сильного квартального отчета Северстали, которая увеличила прибыль десятикратно. Еще одним драйвером могли стать данные по промышленному производству в Китае в марте (+14% год к году). От текущих уровней бумаги Распадской с наибольшей вероятностью двинутся вниз. Коррекция на следующей неделе может дойти до 210 руб., что на 9% ниже актуальной рыночной цены.

Рубль обновляет максимумы апреля. Доллар сегодня проседал до 75,3, но к вечеру отскочил на 75,7. Евро торговался ниже 90,15, однако позднее отбил более 50 копеек. Волатильность в валютных парах все еще высокая, что объясняется переоценкой санкционных рисков. Снижение угрозы после мягкого пакета мер со стороны США позволит рублю укрепляться дальше. В понедельник мы можем увидеть, как доллар возвращается к уровню ниже 75, а евро — менее 90. В течение недели американская валюта вполне способна закрепиться на отметке около 74, а евро — вблизи 89.