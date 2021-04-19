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Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года.

Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок — 15 апреля 2021 г. — спрос со стороны инвесторов позволил закрыть ее ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8,70 — 8,90% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8,40% годовых и увеличить объем размещения с 5 до 7 млрд рублей.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов — УК, банки, инвестиционные компании — а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд рублей.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года.

«ЭР-Телеком Холдинг» — одна из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает повышенный интерес инвесторов к данному эмитенту, — прокомментировал Денис Тулинов, руководитель DCM банка «Открытие». В очередной раз инвестиционным сообществом были высоко оценены результаты компании по итогам 2020 года, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды банка «Открытие» в размещении облигаций. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала«, — заключил он.

Организаторы размещения выпуска: банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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