«Фридом Финанс»: В фокусе операционный отчет Эталона

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Индекс Московской биржи едва не обновил исторический максимум. Лидерами роста на фоне корпоративных новостей стали акции Распадской (+15,93%). В лидерах снижения оказались бумаги М.видео (-1,47%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50-76,50.

Группа Эталон (+2,60%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Объемы выданных ипотечных кредитов, как ожидается, сократились на 40% кв/кв. Это много даже на фоне высокой базы и сезонного фактора. Объем продаж прогнозируется на уровне 25 млрд руб. при росте средней цены за «квадрат» до 168 тыс. руб. Последнее компенсирует негатив от снижения продаж в натуральном выражении. Во втором квартале, по мнению экспертов, спрос на ипотеку из-за мощного влияния отложенного эффекта усилится, а рост цен простимулирует продажи.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Пара USD/RUB проведет торги в пределах 76,00-77,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3600-3650 пунктов. Лидерами роста могут стать акции банков и нефтегазового сектора.