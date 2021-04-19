ПСБ: В пятницу ОФЗ восстановили ценовые потери последних двух недель

На этой неделе ожидаем стабилизации доходности ОФЗ около достигнутых уровней.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рублевые гособлигации продемонстрировали сильный ценовой рост, отыграв потери последних двух недель. Доходность ОФЗ срочностью 5 – 15 лет по итогам недели снизилась на 29 – 35 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 вернулась к 7,08% годовых. Инвесторы отыгрывали мягкий вариант санкций США на российский госдолг и ослабление геополитических рисков. Агентство Fitch отметило, что рейтинг РФ на уровне “ВВВ” со стабильным прогнозом устойчив к последнему раунду санкций. Введенные ограничения на покупку ОФЗ для финансовых институтов США затрагивают только первичный рынок и не требуют сокращения вложений в ОФЗ. Инвесторы из США могут совершать покупку ОФЗ на вторичном рынке. Рост цен на нефть за неделю на 6,1% до 66,8 долл за баррель Brent и снижение доходности облигаций на глобальном рынке также способствовали активизации покупателей российских гособлигаций. Доходность UST-10 снизилась за неделю на 8 б.п., до 1,58% годовых (-14 б.п. за две последних недели).

На этой неделе ожидаем стабилизации цен ОФЗ около достигнутых уровней. Важным событием для рынка будет решение ЦБР по ключевой ставке в пятницу. Большинство опрошенных экономистов Bloomberg, ожидают повышение ставки до 4,75%. Это совпадает с нашим прогнозом.