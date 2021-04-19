Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные

Ожидаем стабилизации пары доллар/рубль в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля

В случае улучшения внешней конъюнктуры покупки в российских акциях активизируются, в результате чего наш рынок может попытаться обновить исторические максимумы, установленные в районе 3602 пунктов

Ожидаем стабилизации цен ОФЗ около достигнутых уровней. Важным событием для рынка будет решение ЦБР по ключевой ставке в пятницу

Северсталь (ДЕРЖАТЬ) представила сильную отчетность за 1 квартал - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Ключевые финансовые и операционные показатели компании по итогам 1 квартала т.г. продемонстрировали существенный рост на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры, а также расширения спроса на металлопродукцию. Мы отмечаем высокую рентабельность компании (52% в 1 кв т.г.), увеличение объемов продаж и низкую долговую нагрузку. Мы считаем привлекательным дивидендный профиль Группы и полагаем, что в перспективе размер дивидендов может превысить 100% FCF. Мы рекомендуем "держать" акции компании с целевой ценой 1823 руб./акцию.

Выделение угольного бизнеса ЕВРАЗА на базе Распадской (ПОКУПАТЬ) позитивно скажется на капитализации компаний - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем данную новость. Разделение бизнеса, по нашей оценке, будет способствовать достижению собственных стратегических целей обеих компаний, целей по распределению капитала и целей в области устойчивого развития. На наш взгляд, это дает инвестором дополнительные возможности при принятии торговых решений, т.к. позволяет диверсифицировать свои вложения с учетом различных профилей прибыльности в разных отраслевых сегментах, в которых представлены компании. Кроме того, выделение угольного бизнеса «материнской» компанией позволяет Распадской закрепить свое лидирующее положение на российском рынке угольной продукции. Мы полагаем, что выделение Распадской из структуры ЕВРАЗа позитивно отразится на капитализации обеих компаний. Мы сохраняем нашу рекомендацию «покупать» с целевой ценой 275 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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