Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 19 апреля: 76,2491 руб/доллар США и 91,4760 руб/евро

ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,2491 руб.
  • 1 евро - 91,4760 руб.
  • 10 китайских юаней - 117,1060 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6956 р. (0,92%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0158 р. (1,12%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2730 р. (1,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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