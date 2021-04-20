«Фридом Финанс»: В фокусе инвесторов новые отчеты корпораций

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 16 апреля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,36%, до 4185 пунктов, зафиксировав новый исторический максимум. Dow Jones вырос на 0,48%, а NASDAQ прибавил скромные 0,10%. В качестве позитивных факторов по-прежнему выступали сильная макростатистика и отчетность компаний за 1-й квартал 2021 года. Лидерами роста стали сырьевой (+1,18%) и коммунальный (+0,81%) секторы. Наихудшую динамику вновь продемонстрировал энергетический сектор (-0,90%).

Акции Splunk (SPLK: -9,5%), разработчика ПО в сегменте анализа данных, оказались под давлением в связи с уходом из компании технического директора.

Банк State Street (STT: -7%) продемонстрировал стабильные результаты за 1-й квартал 2021 года, но чистая процентная маржа оказалась хуже ожиданий.

Производитель алюминия Alcoa (AA: +8,5%) отчитался лучше ожиданий по EPS и выручке благодаря продаже продукции по более высоким ценам.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В центре внимания остаются глобальные тренды по заболеваемости COVID-19 и темпам вакцинации. Прививочная кампания в США реализуется по намеченному плану, что поддерживает оптимизм инвесторов, однако количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за последнюю неделю достигло пикового уровня с начала пандемии из-за рекордной заболеваемости в Индии. Ситуация с приостановкой использования препарата от J&J также остается в фокусе внимания, однако, по нашему мнению, американский регулятор повторно рассмотрит вопрос о безопасности данной вакцины максимально оперативно, что должно привести к возобновлению ее использования с некоторыми ограничениями по полу и возрасту прививаемых людей.

Ключевым источником волатильности широкого рынка в краткосрочной перспективе является сезон отчетности. Комментарии менеджмента ряда компаний на прошлой неделе укрепили уверенность инвесторов в перспективах быстрого восстановления экономики. По данным FactSet, 81% отчитавшихся компаний (преимущественно банков) в составе S&P 500 продемонстрировали EPS лучше ожиданий.

Фьючерс на S&P 500 консолидируется около нулевой отметки вблизи исторических максимумов. Полагаем, что инвесторы сегодня займут выжидательную позицию перед публикацией крупного блока квартальных отчетов во вторник.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 2,43%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,37%, Nikkei 225 закрылся вблизи нулевой отметки. EuroStoxx 50 также балансирует около нуля.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис снизилась до 1,55%. Фьючерс на нефть марки Brent держится ниже $67. Золото растет до $1790.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4150–4200 пунктов.

Публикаций значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 72 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Опасения относительно новой волны пандемии оказывают все меньшее влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает движение в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому краткосрочный потенциал роста широкого рынка ограничен. Ближайшее значимое сопротивление располагается на уровне 4200 пунктов.

20 апреля за 1-й квартал 2021 года отчитается производитель медицинского оборудования Abbott (ABT). Инвесторы ожидают, что компания сохранит квартальную выручку на уровне показателей прошлого отчетного периода благодаря диагностическому сегменту. Основной драйвер как выручки, так и прибыли Abbott — диагностика COVID-19 за счет дешевых экспресс-тестов BinaxNOW, Panbio и ID NOW. Объемы тестирования снижались с январских пиков на протяжении всего 1-го квартала 2021 года до уровней конца 3-го квартала 2020 года, что могло негативно отразиться на выручке сегмента. При этом удобство использоваться тестов от Abbott является сильным конкурентным преимуществом по сравнению с лабораторными процедурами, что могло увеличить долю рынка, приходящуюся на продукты Abbott. Консенсус-прогноз предполагает, что квартальная выручка компании составит $10,69 млн (+38,3% г/г), а EPS (не по GAAP) достигнет $1,27 (+95,4% г/г). При этом ожидается снижение EPS (не по GAAP) на 12,4% год к году

Также во вторник, 20 апреля, квартальный отчет представит лидер рынка видеостриминга Netflix (NFLX). Ожидается, что выручка составит $7,12 млрд (+23,7% г/г) при операционной рентабельности на уровне 25%. EPS, по прогнозам, вырастет с прошлогодних $1,57 до $2,97, что полностью совпадает с прогнозом менеджмента. Инвесторы также ожидают, что на фоне сохранения спроса на домашние развлечения в январе-марте платными подписчиками стали 6,435 млн человек, тогда как менеджмент прогнозировал рост аудитории на 6 млн. Мы позитивно оцениваем перспективы повышения котировок NFLX в следующие 12 месяцев, однако ближайший отчет имеет слабые шансы стать драйвером к росту, поскольку прошедший квартал был слабо насыщен значимыми премьерами. При этом оценки менеджмента в отношении следующего отчетного периода будут весьма осторожными из-за постепенного открытия ведущих экономик, возвращения спортивных трансляций и ожидаемого на этом фоне снижения потребления развлекательного онлайн-контента.

В этот же день, 20 апреля, представит квартальные результаты крупнейший производитель табачной продукции Philip Morris International Inc. (PM). Консенсус-прогноз закладывает ожидания по умеренному увеличению выручки на 1,6% г/г, до $7,27 млрд. Однако более высокие темпы роста ожидаются в показателях скорректированной прибыли (+19% г/г) и прибыли на акцию по GAAP (+19% г/г). Хотя спрос на традиционные табачные изделия продолжит сокращаться, наши позитивные ожидания базируются на увеличении доли систем нагревания табака (например IQOS) в общей выручке компании. Альтернативные продукты могут показать рост продаж на 26% г/г и составить более 12% от общих объемов, что будет лучшим показателем за всю историю компании. PM делает большую ставку на данный сегмент в связи с изменением предпочтений потребителей. За последние три месяца акции табачной компании подорожали на 14%. Мы считаем, что потенциал для роста сохраняется, а также отмечаем высокие и стабильно выплачиваемые дивиденды PM.

22 апреля будет опубликован отчет Intel за 1-й квартал 2021 года. Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка (не по GAAP) снизится на 10,3% г/г, до $17,8 млрд, при сокращении EPS (не по GAAP) на 20%, до $1,15. Напомним, что в прошлом году Intel продал большую часть бизнеса в сегменте памяти, поэтому, несмотря на то что сделка фактически не завершена, компания представляет результаты, деконсолидируя данное направление. Мы ожидаем, что клиентский сегмент продемонстрирует позитивную динамику на фоне роста спроса, но сдерживающим фактором выступит замена Apple части ЦП на собственные чипы M1. Подсегмент дата-центров будет находиться под давлением сезонного фактора, хотя мы ожидаем динамику лучше рынка. Внимание аналитиков будет сфокусировано на темпах роста продаж ЦП в штучном выражении и динамике цен, оценке спроса на новые 10-нм ЦП для ДЦ, а также данных по обновленному Tiger Lake в сегменте ноутбуков.