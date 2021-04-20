ИАЦ «Альпари»: Санкционные тени заставили рынок продавать
Санкционные тени не могли обойти российский фондовый рынок стороной, и инвесторы начали продавать. Индексы забрались даже слишком высоко, и ввиду вероятных санкционных ужесточений это выглядит несколько самонадеянно.
Индекс МосБиржи спустился к вечеру до 3567 пунктов при том, что днем легко пробил 3600 пунктов. Краткосрочно рублевый индикатор может балансировать в коридоре 3550-3600 пунктов. Индекс РТС снизился к 1473 пунктам и без проблем может отойти к 1450 пунктам.
Под давлением сегодня оказался перекупленный металлургический сектор — от акций «Северстали» и «ММК» до бумаг «Мечела» и Русала.
К вечеру российский рубль заметно ослаб. Доллар поднялся к 76,31 руб. и продолжает удерживаться в диапазоне 75,50-77,50 руб. Евро стоит 91,78 руб. и остается в коридоре 91-93 руб.
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