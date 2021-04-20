Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Санкционные тени заставили рынок продавать

Санкционные тени не могли обойти российский фондовый рынок стороной, и инвесторы начали продавать. Индексы забрались даже слишком высоко, и ввиду вероятных санкционных ужесточений это выглядит несколько самонадеянно.

Индекс МосБиржи спустился к вечеру до 3567 пунктов при том, что днем легко пробил 3600 пунктов. Краткосрочно рублевый индикатор может балансировать в коридоре 3550-3600 пунктов. Индекс РТС снизился к 1473 пунктам и без проблем может отойти к 1450 пунктам.

Под давлением сегодня оказался перекупленный металлургический сектор — от акций «Северстали» и «ММК» до бумаг «Мечела» и Русала.

К вечеру российский рубль заметно ослаб. Доллар поднялся к 76,31 руб. и продолжает удерживаться в диапазоне 75,50-77,50 руб. Евро стоит 91,78 руб. и остается в коридоре 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Опубликован список самых богатых и бедных депутатов Госдумы от Иркутской области
Президент России Владимир Путин за год увеличил свои доходы на 268 тысяч – до 9,9 млн рублей
10 самых богатых депутатов Заксобрания Иркутской области по итогам 2020 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги