«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи тестирует уровень 3600 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Драйвером роста фондовых рынков в начале новой недели стала публикация сильной статистики по строительному сектору США, а также данных по ВВП Китая. На этом фоне китайский Shanghai Composite в понедельник вырос на 1,49%. Японский Nikkei и южнокорейский Kospi закрыли день вблизи нулевой отметки. Европейские индексы заканчивают торговую сессию разнонаправленно. В качестве негативного фактора выступают рекордные показатели по заболеваемости COVID-19: рост составил 20% в недельном исчислении. Введение новых карантинных мер в Индии ограничивает потенциал восстановления мировой экономики. S&P 500 теряет 0,5% к 18.00 (мск).

Котировки нефти корректируются от годовых максимумов, несмотря на то, что индекс доллара DXY демонстрирует слабость. Сырьевые товары накануне показали самый значительный недельный рост с начала марта. По информации Международного энергетического агентства, в феврале в хранилищах оставалось менее 20% тех дополнительных резервов, которые образовались в период пандемии, что поддерживает высокие цены на энергоносители.

Санкционное давление не снижается, в Госдуме ожидают новых ограничений, которые США могут ввести против России, однако пока это не оказывает сильного влияния на российские активы. Кредитные дефлотные свопы CDS (Russia CDS 5 Years USD) заметно снизились в цене после пикового уровня 8 апреля.

В конце недели будет принято решение по ключевой ставке. Мы ожидаем, что ЦБ повысит ее на 25 б.п., что, впрочем, не должно существенно отразиться на динамике активов. В течение текущей пятидневки в России опубликуют данные по безработице (уровень которой мог снизиться до 5,6% в марте) и по розничным продажам.

Индекс Мосбиржи теряет 0,9% к 18.30 (мск). Индекс РТС снижается на 1,62%. В число лидеров входят бумаги Petropavlovsk, Polymetal, ПИК, ФосАгро. Слабее рынка выглядят акции РУСАЛ (ао), Системы (ао), Северстали и Распадской.

Чистая прибыль ВТБ в первом квартале составила 85,1 млрд руб., увеличившись более чем вдвое год к году. Акционеры Русагро решили выплатить за 2020 год дивиденды в размере $165 млн, что составляет 50% от общего консолидированного совокупного дохода.

Курс рубля на текущей неделе поддерживает сохранение высоких цен на нефть и пик налоговых отчислений. Прогноз на вторник по паре USD/RUB: диапазон 75,5—77. Ориентир для EUR/RUB: коридор 91–92,5. Российские индексы перешли к снижению после небольшого подъема на открытии торгов. Индекс Мосбиржи может продолжить попытки тестировать уровень 3600 пунктов.