Альфа-Банк успешно разместил срочные cубординированные еврооблигации по «Базелю-III» объемом $350 млн

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 350 миллионов долларов США. Колл-опцион предусмотрен через 5.5 лет, погашение через 10.5 лет.

Ставка купона на первые 5.5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых (выплата раз в 6 месяцев). Это самая низкая ставка по субординированным долларовым займам среди выпусков российских банков с 2014 года.

«В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Инвесторы ориентировались прежде всего на Альфу, а не на смешанный внешний информационный фон, который мог бы оказаться препятствием для размещения других эмитентов. По итогам 2020 года Альфа-Банк продемонстрировал очень сильные результаты. В апреле рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Альфа-Банка до инвестиционного уровня, а на прошлой неделе агентство S&P повысило прогноз по рейтингу банка до позитивного.

Размещение было очень успешным, что говорит о высоком качестве Альфа-Банка как эмитента. В ходе букбилдинга ставка снизилась с 5,875% area до 5,5% и достигла рекордно низкого уровня среди всех субординированных долларовых размещений российских банков с 2014 года. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза.

Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.