ИАЦ «Альпари»: Рубль дорожает с открытия торгов на Мосбирже

В понедельник, 19 апреля, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 76,35 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 91,92 руб., фунт/рубль — на 1,83%, до 106,80 руб.

В начале недели курс доллара США повышался до отметки 76,44 руб. Рубль оказался под давлением из-за ухудшения отношений между Россией и Чехией, а также разговоров на тему о возможном введении запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке.

Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила Москву в причастности к взрыву на чешском складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия приняла решение выслать 20 чешских дипломатов и назвала действия чешских властей беспрецедентными, а обвинения — «надуманными и абсурдными».

От ослабления рубль удерживала дорожающая нефть. По итогам понедельника баррель Brent подорожал на 0,62%, до $67,11. Росту котировок способствовало повышение прогноза по спросу на нефть Международным энергетическим агентством, а также общее ослабление доллара на глобальном валютном рынке.

На этой неделе ключевые риски для рубля по-прежнему лежат в геополитической плоскости. На стороне рубля выступают налоговый период и рост цен на нефть. На торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,76%, до $67,61. Торги по рублю открылись ростом. Курс доллара снизился до 76,24 руб. (-0,14%). На сегодня по паре USD/RUB ожидается продолжение бокового тренда в диапазоне 75,45–77,00 руб.

Фондовый рынок

В понедельник торги по российским фондовым индексам закрылись снижением на фоне геополитических рисков. По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 3574,08 пункта, индекс РТС – на 1,37%, до 1476,58 пункта.

Сегодня, 20 апреля, торги по рублю открылись ростом. Нефть подорожала до $67,71 за баррель Brent. На этом фоне фьючерса на индексы МосБиржи и РТС тоже открылись ростом на 0,3% и 0,6% соответственно. Если сегодня не будет негативных новостей по рублю, то на дорожащей нефти индексы отыграют вчерашние потери. Общий настрой по индексам остается «бычьим».

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»