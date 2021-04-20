ПСБ: Покупки вернутся в российские акции

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Мировые рынки начали неделю с преобладания продаж, что привело к их отступлению от исторических максимумов.

Поводом выступило ухудшение ситуации с коронавирусом в отдельных странах и, в частности, в Японии, что заставляет инвесторов пересматривать ожидания по динамике восстановления мировой экономики в сторону замедления. На перегретых рынках это стало стимулом к фиксации инвесторами прибыли по длинным позициям и привело к коррекции мировых рынков. Так, индекс MSCI World снизился на 0,3%. Развивающиеся рынки выглядели в понедельник чуть лучше и смогли удержать позиции у уровней закрытия предыдущей недели. В США основные индексы продемонстрировали снижение в пределах 1%. При этом хуже смотрелись акции высокотехнологичного сектора, что вывело в аутсайдеры индекс NASDAQ Comp. Также в аутсайдерах оказался сектор металлургии, индекс которого потерял 1,3%.

Отметим, что кроме ситуации с коронавирусом, инвесторы продолжают внимательно следить за ставками в США, что оказало дополнительное давление на рынки на фоне возвращения доходности 10-летних казначейских облигаций выше 1,6%. Важным фактором для инвесторов выступает сезон отчетности компаний в Штатах. Данные компаний могут в ближайшие сессии поддержать покупки в рисковых активах. Также, как и макроэкономическая статистика, основной объем которой приходится на вторую половину недели.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Ведущие азиатские площадки прибавляют до 0,6%. Исключением выступает рынок в Японии (-1,7%), где на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом преобладают продажи. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются в пределах 0,3%, отыгрывая снижение понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,3%, торгуясь чуть ниже 68 долларов за баррель.

По итогам понедельника индекс МосБиржи отступил от исторических максимумов, потеряв 0,7%. Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем активизации покупок в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи сможет отыграть часть потерь понедельника и вновь приблизится к верхней границе диапазона 3500-3600 пунктов. В дальнейшем, в случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры, наш рынок может попытаться продолжить восходящую динамику и обновить исторические максимумы. При этом, учитывая динамику рынка энергоносителей, в лидеры может выйти нефтегазовый сектор.

В понедельник доллар и евро прибавили к рублю 0,6% и 1,1% соответственно. Сегодня на утренней сессии рубль смог частично отыграть потери предыдущего дня, что привело к отступлению пары доллар/рубль в район 76,1 рубля. В ходе торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в национальной валюте. Высокие цены на нефть и начало подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 апреля, будут поддерживать спрос на рубль. В результате доллар в ходе торгов может сделать еще один шаг в сторону нижней границы диапазона 75-77,5 рубля.