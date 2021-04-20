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ПСБ: Нефть растет при поддержке валютного фактора

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Слабость доллара (индекс DXY в понедельник опустился до минимума за 6 недель) играет в плюс сырью: цены на нефть Brent постепенно поднимаются и пытаются проторговать зону 67-68 долл./барр. Сегодня в фокусе статистика от API, завтра - от Минэнерго США, ожидается сокращение запасов нефти и дистиллятов, и рост запасов бензинов. При поддержке валютного фактора ухудшение эпидемиологической ситуации несколько отходит на второй план. Тем не менее, мы считаем, что спрос в этом году будет достаточно слабым и не ждем сильного автомобильного сезона, что обусловит более низкие цены на сырье во 2-м полугодии. Сегодня же полагаем, нефть Brent продолжит предпринимать попытки закрепиться выше 67-68 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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