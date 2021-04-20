Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Доллар в ходе торгов может сделать еще один шаг в сторону нижней границы диапазона 75-77,5 рубля

Ожидаем активизации покупок в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи сможет отыграть часть потерь понедельника и вновь приблизится к верхней границе диапазона 3500-3600 пунктов

Ожидаем, что в течение дня ОФЗ могут отыграть вчерашние потери

НорНикель (ПОКУПАТЬ) представил операционные результаты за 1 кв., а также обновленный производственный план на 2021 г. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем данную новость как нейтральную. Снижение операционных результатов было связано в первую очередь связано с временнои приостановкои рудников «Октябрьскии» и «Таимырскии», а также Норильскои обогатительнои фабрики (НОФ) вследствие февральской аварии. Что касается планов НорНикеля, то ранее вследствие аварии ожидалось снижение производства никеля на 35 тыс. т (-15% к ранее утвержденному прогнозу), меди — на 65 тыс. т (-16%), МПГ — на 22 т (-20%). В соответствии с актуализированной оценкой, компания потеряет около 30 тыс. т никеля, 55 тыс. т меди, 340 тыс. унций палладия и 33 тыс. унций платины. Скорректированный прогноз указывает на то, что последствия аварии, по нашей оценке, могут стоить компании около 3% выручки. С учетом благоприятной рыночной конъюнктуры и устойчивости бизнеса ГМК, мы считаем, что снижение производственных показателей в т.г. окажет минимальный негативный эффект на финансовый результат компании. На наш взгляд, акции НорНикеля сохраняют долгосрочную привлекательность.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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