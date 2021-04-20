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ИАЦ «Альпари»: Участие Баку в ЕАЭС не будет лишним

Азербайджан и Таджикистан пригласили поучаствовать в Межправсовете ЕАЭС. Он пройдет 29-30 апреля в Казани. Предложение поступило от Казахстана. Сейчас страны ЕАЭС обсуждают такую возможность. Однако есть одна проблема. Для участия этих двух стран требуется согласие всех государств-членов делегации. В случае с Азербайджаном основным препятствием может стать позиция Еревана, у которого остается с Баку ряд нерешенных вопросов.

Сейчас в ЕАЭС помимо основных участников — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России — входят страны-наблюдатели: Молдова, Узбекистан, Куба. В данном контексте следует отметить несколько моментов. Инициатором евразийской интеграции является не Россия, а Казахстан. Впервые евразийскую интеграцию, включая евразийскую наднациональную денежную единицу, провозгласил именно первый президент Казахстана Нурсульан Назарбаев на лекции в МГУ в далеком 1994 году.

В ближайшее время к ЕАЭС может присоединиться Иран и новый тигр Азии — Узбекистан. В трудовой миграции в России находится не менее 2 млн граждан Узбекистана. При этом 70% торгового оборота Узбекистана приходится на страны ЕАЭС. Рестораны узбекской кухни занимают ведущие позиции на рынке Москвы, Петербурга, Казани и т.д. Если Иран вступит в ЕАЭС, то Азербайджан имеет все шансы стать крупным логистическим хабом.

Азербайджан — это нефть и газ, значительные финансовые резервы, дружественные и уважительные отношения с Минском, Москвой и Астаной. Баку вместе с Катаром — крупнейшие кредиторы Анкары. Участие Баку в ЕАЭС, однозначно, не будет лишним. При этом Киргизия и Армения остаются слабыми звеньями ЕАЭС. Их экономики сильно зависят от трудовых мигрантов и туризма, обе сферы сильно пострадали от COVID-19. Но главное, конечно, политическая стабильность. «Цветные революции» никогда не приносят счастья странам, где они происходят. Их следствие всегда и везде — коррупция, зависимость от Запада, нищета и потеря территорий.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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