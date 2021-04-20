ИАЦ «Альпари»: Надёжности российских гособлигаций ничего не угрожает

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

Глобальные рейтинговые агентства S&P, Moody’s и Fitch сообщили, что считают российскую экономику устойчивой как к недавно введённому запрету США для американских инвесторов на участие в первичном рынке российского рублёвого госдолга, так и к возможному расширению санкций США на вторичный рынок госдолга РФ. Некоторые из них (Fitch и S&P) не исключают снижения суверенного рейтинга России в случае введения новых санкций.

Так, агентство Fitch считает возможное ужесточение санкций США «ключевым фактором риска для рейтинга России». Напомним, что в настоящее время суверенный рейтинг Российской Федерации, присвоенный агентством Fitch, находится на уровне ВВВ со «стабильным» прогнозом, рейтинг российских обязательств в иностранной валюте от S&P – на уровне ВВВ- и также со «стабильным» прогнозом. Агентства, тем не менее, не уточнили, до какого уровня может быть снижен рейтинг.

В свою очередь, российский рынок облигаций на санкции США сегодня практически не реагирует, весь негатив представляется отыгранным рынком. Доходности «длинных» ОФЗ с момента объявления о санкциях против российских рублёвых гособлигаций на сегодняшний день упали на 0,1-0,18 базисных пунктов; 10-летние ОФЗ торгуются с доходностью в 7,12% годовых. На сегодняшний день надёжности вложений в российские гособлигации ничего не угрожает, так как доля российского госдолга в ВВП составляет всего 18%, цены на нефть намного выше заложенной в бюджет средней цены в $42 за баррель, экономика успешно выходит из кризиса.

Новости от рейтинговых агентств благоприятно влияют на курс рубля, мы ожидаем, что в ближайшие дни курс доллара к рублю может колебаться в интервале 76-77 руб., а курс евро — в рамках 91-93 руб.